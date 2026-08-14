Julián Álvarez no viajó al amistoso del Atlético Madrid y fuerza su salida del club + Agregar ámbito en









El delantero de la Selección argentina está decidido a irse del Atlético de Madrid y como medida de fuerza se bajó del partido amistoso que su equipo jugará en Francia.

Julián Álvarez no viajó al amistoso del Atlético Madrid y fuerza su salida del club

El delantero Julián Álvarez decidió no viajar y quedó afuera de la lista de convocados del Atlético de Madrid para disputar el último partido de pretemporada frente al Olympique de Marsella en Francia. De esta manera, dio un nueva muestra de su deseo de irse del club madrileño.

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La medida que tomó el "Cholo" Simeone y su cuerpo técnico estaba contemplada en la planificación que le habían dado al jugador tras su reciente reincorporación luego del receso posterior al Mundial 2026.

Julián Álvarez y el Atlético de Madrid en cortocircuito de cara al debut oficial en LaLiga El campeón del mundo con la Selección argentina, que inició la semana con tareas de acondicionamiento individual bajo las órdenes del preparador físico Luis Piñedo antes de sumarse al grupo principal, apunta a estar disponible para el debut oficial en LaLiga del próximo miércoles frente al Málaga.

Sin embargo, el foco principal en su regreso al “Colchonero” se trasladó al plano de una posible salida, ya que el exjugador de River mantuvo una conversación privada con Diego Simeone en la que le manifestó su intención de abandonar la institución en este mercado de pases. La postura del futbolista responde al interés concreto expresado por Barcelona y Arsenal para lograr su fichaje.

Julián Álvarez cuenta con una cláusula de salida fijada en 500 millones de euros. @atleti A pesar de la intención del delantero por buscar nuevas alternativas para su carrera, la cúpula directiva del conjunto madrileño mantiene una posición inflexible. La gestión de Miguel Ángel Gil Marín ratificó que el jugador no está a la venta, con particular énfasis en rechazar cualquier entendimiento con el Barcelona, y se remite a la vigencia de su contrato hasta 2030 junto con una cláusula de salida fijada en 500 millones de euros.

Asimismo, también quedaron preservados de la convocatoria los españoles Álex Baena y Marcos Llorente. Los campeones del último Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá tuvieron los mismos días de vacaciones que el argentino, y sus regresos quedaron estipulados para la primera fecha de la liga española.