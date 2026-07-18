La Corte Suprema de Brasil endureció las restricciones de la domiciliaria de Jair Bolsonaro + Agregar ámbito en









La Justicia tomó la decisión luego de que el expresidente compartiera contenido acerca de la candidatura presidencial de su hijo. El magistrado Alexandre de Moraes determinó que Bolsonaro no podrá recibir visitas sociales durante treinta días.

La Corte Suprema de Brasil consideró que incumplió una serie de medidas cautelares, algo que su defensa negó. Cristobal Herrera Ulashkevich - EFE

La Corte Suprema de Brasil ratificó la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. La decisión responde a " razones humanitarias" pero a su vez endureció las restricciones sobre su régimen de reclusión, que implica que el presidente Javier Milei no podrá visitarlo como estaba previsto en la agencia oficial.

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El magistrado Alexandre de Moraes determinó este viernes que Bolsonaro no podrá recibir visitas sociales durante treinta días, salvo las de médicos, fisioterapeutas y abogados. A su vez, le prohibió cualquier encuentro con fines políticos o electorales hasta la conclusión de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales previstas para octubre.

Brasil endureció las restricciones de la domiciliaria de Jair Bolsonaro La decisión responde al incumplimiento de medidas cautelares, luego de que Bolsonaro redactara una carta de apoyo a la precandidatura presidencial de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en la que además llamó a la unidad. El texto fue divulgado en redes sociales, lo que vulneró la prohibición del máximo tribunal de utilizar “cualquier otro medio de comunicación externa” y la medida que vetaba la comunicación “directamente o a través de terceros”.

La decisión responde al incumplimiento de medidas cautelares, luego de que Bolsonaro redactara una carta de apoyo a la precandidatura presidencial de su hijo Flávio. C5N El juez De Moraes coincidió con la Fiscalía General, al considerar que la infracción no justificaba revocar la prisión domiciliaria, pero sí imponía nuevas restricciones para evitar interferencias en los comicios. Además, el magistrado recordó que el exjefe de Estado tiene suspendidos sus derechos políticos tras la condena por golpismo y prohibió la difusión de manifiestos políticos o electorales elaborados por él mismo, incluso si se realizan a través de terceros.

“Bolsonaro ha cumplido rigurosamente todas las condiciones impuestas para su arresto domiciliario por razones humanitarias, en especial la prohibición de utilizar dispositivos de comunicación, redes sociales o difundir manifestaciones a través de terceros. La defensa aclara, de forma categórica, que el peticionario (por Jair Bolsonaro) jamás supo que la carta sería difundida públicamente, ni existió orientación, acuerdo o coordinación previos sobre el uso de las redes sociales con ese fin”, apuntó la defensa del exlíder en un escrito enviado a la Corte Suprema.

Con una restricción de solo visitas médicas o legales, Milei queda afuera del permiso legal para visitar al expresidente. Reuters Revés en el viaje de Javier Milei a Brasil: no podrá visitar a Jair Bolsonaro Con la decisión de De Moraes, queda en suspenso el permiso para visitas por fuera del personal médico o legal por un mes. La defensa de Bolsonaro había solicitado autorización para una visita el 25 de julio, fecha en la que se prevé que Flávio lance su candidatura, según indicó el medio Folha de Sao Paulo.



"Milei anunció sus planes de visitar Brasil en esa fecha tras reunirse con el senador a finales de junio (...) El viernes, Flávio reaccionó a la decisión de Moraes afirmando, en un video publicado en redes sociales, que la medida era ilegal, desproporcionada, cobarde y cruel", agregó el medio.