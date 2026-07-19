La CGT vuelve a la calle tras el Mundial 2026 y evalúa un nuevo paro general contra Javier Milei + Agregar ámbito en









La mesa chica de la central obrera definió coordinar acciones con las dos CTA y la UTEP para reactivar la presión sobre el Gobierno. El plan incluye dos marchas y la evaluación de una nueva medida de fuerza.

Tras la final del Mundial, la conducción cegetista iniciará una serie de protestas con organizaciones sindicales y sociales. El cronograma incluye movilizaciones durante las próximas semanas y mantiene abierta la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió el regreso a las calles una vez finalizado el Mundial 2026 con un plan de lucha que combinará movilizaciones, articulación con otras organizaciones sindicales y sociales y la posibilidad de convocar a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. La estrategia fue acordada junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

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La primera protesta será el miércoles 22 de julio, cuando la central obrera se sume a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso. La convocatoria reunirá además a las CTA y a la UTEP, en una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo.

La CGT activa una nueva ofensiva contra el Gobierno: marchas y amenaza de paro El cronograma continuará el 7 de agosto, Día de San Cayetano, con una nueva movilización hacia Plaza de Mayo bajo la consigna de reclamar trabajo, ingresos y políticas sociales. Esa fecha se convirtió en los últimos años en una de las principales jornadas de protesta de los movimientos sociales y ahora contará con el respaldo formal de la CGT.

Además de esas dos convocatorias, la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha con nuevas acciones durante los próximos meses. Entre las alternativas que analizan figura la convocatoria a un nuevo paro general, aunque por el momento no hay una fecha definida y la decisión dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno y de las medidas económicas que adopte la Casa Rosada.

La primera protesta será junto a los jubilados frente al Congreso y el calendario seguirá con la marcha de San Cayetano. La central sindical busca unificar la oposición gremial y social al Gobierno. Mariano Fuchila El esquema fue discutido durante una reunión de la mesa de conducción de la CGT, en la que también se resolvió fortalecer la coordinación con las dos CTA y la UTEP para ampliar la capacidad de movilización. El objetivo es sostener un frente común en rechazo a las políticas oficiales vinculadas al empleo, los salarios, las jubilaciones y el poder adquisitivo.

La nueva etapa de protestas marcará el regreso de la CGT a un escenario de mayor confrontación con el Gobierno luego de que la agenda pública quedara atravesada por el Mundial. En ese contexto, la central busca recuperar protagonismo con un calendario de acciones escalonadas que podría extenderse durante el segundo semestre si no hay cambios en la política económica.