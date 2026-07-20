Las razones por las que Lionel Scaloni debería continuar en la Selección argentina + Agregar ámbito en









El director técnico del seleccionado nacional puso en duda su futuro en la “Albiceleste” luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

Las razones por las que Scaloni debería continuar en la Selección argentina. @Argentina

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, generó una enorme preocupación entre los fanáticos argentinos al poner en duda su continuidad en el cargo tras la final del Mundial 2026.

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Pese al dolor de la derrota, el director técnico más ganador de la Selección argentina tiene razones de sobra para continuar al mando.

Probablemente haya sido una declaración en caliente después de perder la final o el sentimiento que le surgió en el momento; solo con el paso de los meses se sabrá su futuro. Por lo pronto, tendrá dos fechas FIFA antes de que termine el año y su contrato.

Las razones por las que Scaloni debería continuar como DT de la Selección argentina Un grupo joven : muchos de los jugadores que este domingo fueron titulares en la final del Mundial tienen una edición más por delante, como por ejemplo Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, entre otros.

: muchos de los jugadores que este domingo fueron titulares en la final del Mundial tienen una edición más por delante, como por ejemplo Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, entre otros. Piezas nuevas para el recambio: también hay otros jugadores muy jóvenes como Nicolás Paz y Valentín Barco que piden pista y podrían convertirse en una pieza clave en los próximos mundiales. Incluso podrían haber tenido más protagonismo en la presente edición.

también hay otros jugadores muy jóvenes como Nicolás Paz y Valentín Barco que piden pista y podrían convertirse en una pieza clave en los próximos mundiales. Incluso podrían haber tenido más protagonismo en la presente edición. Un grupo ganador: sí, ayer se perdió la final del Mundial y duele muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que esta camada es la más ganadora en la historia de la Selección argentina, con sus títulos en las Copas América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

sí, ayer se perdió la final del Mundial y duele muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que esta camada es la más ganadora en la historia de la Selección argentina, con sus títulos en las Copas América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. No hay olor a ciclo cumplido: Scaloni tiene una oportunidad única para renovar a la Selección y continuar con esta inolvidable etapa, que le permitiría dirigir su tercer Mundial consecutivo. La Selección ya demostró que puede brillar sin Messi: en caso de que la "Pulga" decida renunciar, la "Albiceleste" puede lucirse incluso sin su as de espadas. Pasó el año pasado, cuando le ganó en Montevideo a Uruguay y luego bailó a Brasil en el Monumental.