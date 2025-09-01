SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de septiembre 2025 - 21:08

Javier Milei arremetió contra el kirchnerismo en la antesala de las elecciones de Provincia: "Modelo nefasto"

El Presidente protagonizó un video de campaña en el que llamó a votar a la boleta libertaria para ganarle a Fuerza Patria en su bastión.

El presidente Javier Milei.&nbsp;

El presidente Javier Milei. 

"Bonaerenses, para que el país cambie de una vez y para siempre, tenemos dos batallas. La primera, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo, donde su modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre. Millones en la miseria. Delincuentes sueltos y policías castigados”, dijo.

Informate más

En ese contexto, convocó a apoyar al partido libertario en los comicios provinciales. "Un Estado que sólo aprieta con impuestos a los que laburan y los únicos que prosperan son los políticos corruptos”, apuntó.

“Ahí se refugian para seguir arruinándonos y boicoteando el cambio nacional. Por eso, el 7 de septiembre votemos La Libertad Avanza para decirles 'Nunca Más'", pidió el jefe de Estado nacional, haciendo alusión al slogan de campaña, cuestionado por la oposición por banalizar el mensaje de los organismos de derechos humanos.

En el video, Milei también aprovechó para referirse a las elecciones legislativas nacionales. "El 26 de octubre, llevemos al Congreso diputados nacionales que apoyen las reformas que faltan. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", sentenció.

El spot de campaña de La Libertad Avanza

ssstwitter.com_1756767719204

Javier Milei protagonizó un spot de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

