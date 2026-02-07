Donald Trump firmó una orden que amenaza con aranceles a los socios comerciales de Irán

El decreto entra en vigor desde febrero tras conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní. Impactaría en el comercio con varios países, entre ellos Rusia y Alemania.

El presidente de EEUU Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los socios comerciales de Irán , tras comprometerse a celebrar una nueva ronda de conversaciones con Teherán la próxima semana.

El decreto, que entra en vigor este sábado, se produce en un momento de gran tensión entre Washington y Teherán , con un grupo naval estadounidense liderado por un portaaviones en aguas de Medio Oriente y conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní celebradas el viernes en Omán.

Los aranceles "podrán imponerse a los productos importados a EEUU que sean originarios de cualquier país que, directa o indirectamente, compre, importe o adquiera de cualquier otra forma bienes o servicios de Irán", indicó la orden.

Trump ya amenazó el mes pasado con imponer aranceles del 25% a cualquier país que realice algún intercambio comercial con Irán. Esta nueva orden establece un proceso para que su administración imponga aranceles a los productos de esos socios comerciales de la República Islámica.

La tasa la determinará el secretario de Estado Marco Rubio , aunque la orden indica específicamente que podría ser "por ejemplo" del 25%, el nivel mencionado por primera vez por el presidente estadounidense a mediados de enero.

Las tasas afectarían al comercio con varios países, entre ellos Rusia, Alemania, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Más de una cuarta parte del comercio de Irán es con China, por un valor de u$s18.000 millones en importaciones y u$s14.500 millones en exportaciones en 2024, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las relaciones diplomáticas entre Irán y EEUU se rompieron con la Revolución Islámica de 1979, que llevó al poder al actual gobierno tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán durante 444 días.

Desde entonces, el contacto directo fue escaso. Las conversaciones del viernes en Mascate, mediadas por Omán, fueron las primeras entre los dos enemigos desde que EEUU se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio con ataques contra instalaciones nucleares.

EEUU e Irán mantuvieron negociaciones indirectas, con el foco puesto sobre el programa nuclear de Teherán

Representantes de Estados Unidos e Irán retomaron negociaciones indirectas para desescalar el conflicto en Medio Oriente. El contacto estuvo centrado en el programa nuclear de Teherán, uno de los grandes puntos de desencuentro entre ambas naciones.

El acercamiento se produce en un clima marcado por la desconfianza recíproca y el temor a un eventual choque regional. El nuevo intento de diálogo reactiva gestiones que habían quedado paralizadas durante meses, luego de que Washington se retirara del acuerdo nuclear en 2018, una decisión que profundizó las fricciones geopolíticas.

El escenario elegido para llevar a cabo el acercamiento fue Omán, que volvió a posicionarse como actor clave en la mediación. Según Times of Israel, las conversaciones estaban previstas para las 10:00 hora local, aunque la agencia semioficial iraní Mehr reportó una demora cercana a una hora.