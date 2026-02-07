El Consejo de Paz impulsado por Donald Trump tendrá su primera reunión de líderes el 19 de febrero + Seguir en









Hasta el momento, un solo jefe de Estado confirmó su presencia en el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos.

El Consejo de Paz celebrará su debut internacional el 19 de febrero en Washington. EFE/EPA/ Yuri Gripas

El Consejo de Paz, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá su primer encuentro de líderes internacionales el próximo jueves 19 de febrero. La reunión marcará el debut formal de un organismo que la Casa Blanca presenta como una nueva herramienta para la resolución de conflictos, aunque ya genera cautela en la comunidad internacional.

El encuentro se realizará en Washington, con sede prevista en el Instituto Estadounidense de la Paz, y fue adelantado inicialmente por el medio Axios. Desde el Gobierno estadounidense se limitaron a confirmar la fecha y derivaron las consultas adicionales a la Casa Blanca, que hasta el momento no agregó mayores precisiones.

Al menos un jefe de Estado confirmó su participación, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Se trata de uno de los aliados europeos más cercanos de Trump, que anunció durante un acto político que viajará a Washington para asistir a la reunión.

La adhesión internacional, sin embargo, avanza con cautela. Mientras algunos aliados de Estados Unidos en Medio Oriente aceptaron sumarse a la iniciativa, varios socios tradicionales de Occidente prefirieron mantenerse al margen, en parte por el alto costo de la membresía permanente, fijado en u$s1.000 millones.

De Gaza al tablero global El Consejo de Paz fue lanzado a fines de enero con un objetivo inicial acotado: supervisar la gobernanza temporal de la Franja de Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo palestino Hamás. Con el correr de los días, el propio Trump amplió el alcance del organismo y lo presentó como una plataforma para intervenir en conflictos internacionales más amplios.

En ese marco, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada a mediados de noviembre, autorizó a la junta y a los países colaboradores a establecer una fuerza internacional de estabilización en Gaza, en un contexto de tregua frágil que se mantiene desde octubre. La iniciativa no está exenta de polémicas. Diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que el rol central de Trump en un organismo con capacidad de intervenir en territorios extranjeros podría debilitar el sistema multilateral y reproducir lógicas de control externo similares a estructuras coloniales. Uno de los principales señalamientos apunta a la ausencia de representación palestina dentro de la junta. En paralelo, el gobierno israelí evitó pronunciarse públicamente: un portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu no respondió a los pedidos de comentario sobre la cumbre prevista. Mientras se prepara la reunión en Washington, la situación en Gaza continúa siendo inestable. Desde el inicio del alto el fuego en octubre, se registraron reiteradas violaciones de la tregua, con más de 550 palestinos y cuatro soldados israelíes muertos, según datos de organismos internacionales.