Qué países participarán del Consejo de Paz convocado por Donald Trump y cuáles declinaron la invitación

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , convocó a la firma del nuevo Consejo de Paz , organismo que tendrá como objetivo supervisar la resolución de conflictos a nivel global. El acto se llevará a cabo en Davos, Suiza , en el marco del Foro Económico Mundial . El líder republicano busca que funcione como referente alternativo a las Naciones Unidas (ONU).

Trump envió la invitación a cerca de 60 países para sumarse a su iniciativa. La propuesta inicial, aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato de dos años, planteaba que el Consejo de Paz supervisaría exclusivamente la gestión de Gaza tras la guerra. Sin embargo, en la invitación enviada a los líderes mundiales la semana pasada se esboza un amplio papel para poner fin a los conflictos a nivel mundial, asumiendo roles que actualmente ostenta la ONU.

Un borrador de la carta enviada por EEUU a unos 60 países, entre ellos Argentina, pide a los miembros que contribuyan con u$s1.000 millones en efectivo si quieren que su pertenencia dure más de tres años.

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos ", afirma el preámbulo de su estatuto, según informó la agencia AFP. Según Trump, el trabajo del organismo debería "comenzar con Gaza y continuar con los conflictos a medida que surjan".

El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a las Naciones Unidas. Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Todos los países que participarán de la firma del Consejo de Paz

Hay un total de 20 países, entre ellos la Argentina, que confirmaron su participación en la firma del Consejo de Paz.

Argentina

Armenia

Azerbaiyán

Bahréin

Bielorrusia

Egipto

Hungría

Kazajstán

Kosovo

Marruecos

Pakistán

Catar (Qatar)

Arabia Saudita

Turquía

Indonesia

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Vietnam

Israel

Rusia

Los países que rechazaron participar del Consejo de Paz

Francia

Noruega

Suecia

Eslovenia

Los países declararon que no se unirán al Consejo de Paz al advertir que el organismo busca debilitar el mandato de Naciones Unidas y del multilateralismo.

Desde Noruega explicaron: "Es importante que esta propuesta se enmarque en las estructuras existentes, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en nuestros compromisos internacionales". De todas formas, aclararon que mantendrán la "estrecha cooperación con Estados Unidos y otros socios en favor de la paz".

En respuesta a la negativa francesa, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes. Respecto a la decisión de Noruega, aseguró haber perdido el respeto por el país, al considerar que fue elección de su gobierno no concederle el Nobel de la Paz 2025, pese a que la distinción la otorga un comité independiente.

Países que aún no respondieron públicamente a la invitación al Consejo de Paz