Un relevamiento de la consultora Criteria sobre 19 variables revela que, durante el gobierno de Javier Milei, mejoraron los indicadores de pobreza, indigencia e ingresos, pero se deterioraron los vinculados con las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

El presidente Javier Milei repite como un mantra que, como fruto de su gestión de gobierno, en la Argentina han salido 12 millones de personas de la pobreza . Y aunque algunos consultores cuestionen ese dato en función de que se trata de una medida basada exclusivamente en el precio de los bienes y servicios que se consumen, desde el punto de vista estrictamente estadístico es cierto.

Pero lo que percibe una persona sobre su situación económica no solo se define por ese parámetro . De hecho, Milei apenas acaba de empezar a reconocer que la gente sufre "privaciones" , luego de haber negado los datos de varios consultores en los que el público dice que no llega a fin de mes.

Hay que reconocerle al Gobierno que varios indicadores sobre ingresos y pobreza han mejorado durante su gestión, aunque la mayoría de ellos han empeorado respecto de la anterior administración de Alberto Fernández . Al respecto, la consultora financiera Criteria elaboró un cuadro de 19 variables, sobre la base de datos propios del Gobierno y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para tratar de discernir por dónde puede pasar el ánimo del público de cara a las elecciones de 2027.

El trabajo revela que, si se compara 2023 con el primer semestre de 2026, de las 19 variables Milei logró mejorar solo en 7 respecto de Fernández, empeoró en 11 y en solo 1 no hubo cambios . Si se miden los promedios de 2023 contra los de 2025, la situación es similar: Milei mejora en 7, cae en 9 y queda con 3 sin cambios .

Este tipo de datos, si bien no se relacionan directamente con el mercado financiero, están empezando a marcar las reglas para los inversores, quienes hasta octubre de 2027 van a estar atentos a cada detalle que indique si Milei puede ser reelecto o no.

El detalle de 2023 vs. 2026

En los números del mercado de trabajo, Milei está peor que su antecesor en desocupación (7,8% vs. 6,1% en 2023); en subocupación (11,1% vs. 10,2%); en proporción de cuentapropistas sobre asalariados (24,2% vs. 22,1%) y en ocupados que buscan un segundo empleo (17,2% vs. 16,4%). En cuanto a la tasa de empleo, bajó del 45,2% al 44,8%, y los trabajadores en "negro" pasaron del 36,3% al 37,9%.

También declina en todo lo relacionado con la manera en que las familias de clase media tratan de llegar a fin de mes. Es lo que las personas identifican con la frase "no llego al 20" y lo que el presidente ahora denomina "privaciones".

En 2023, el 32% de las personas gastaba sus ahorros para terminar el mes, mientras que en el primer semestre de este año estaba en esa situación el 36,2%. Tomar deuda con familiares o bancos este año fue la solución para el 25,1%, contra el 20,7% de 2023. Los que se endeudaron con bancos o financieras pasaron del 10,1% al 20,8%. En tanto, los que tuvieron que vender pertenencias pasaron del 8,1% al 9,8%, y los que tuvieron que recibir ayuda del Estado pasaron del 12,3% al 13,8%.

Milei parece estar mejor en lo relacionado con los ingresos medidos en pesos constantes. La remuneración promedio de la actividad principal pasó de $1.007.000 en 2023 a $1.104.000. La de los asalariados registrados creció de $1.318.000 a $1.375.000 y la de los no registrados, de $586.000 a $731.000.

Por otro lado, el ingreso de un cuentapropista pasó de $286.000 a $305.000. En cuanto a la distribución del ingreso, casi no hubo mejoras. El coeficiente de Gini pasó de 0,430 a 0,440. Cabe recordar que este indicador va de 0 a 1, donde cero representa la igualdad perfecta y uno, la desigualdad máxima.

Por otra parte, lo que indican los datos del INDEC es que, tal como dice Milei, la situación de pobreza de las personas mejoró. Pasó del 40,9% al final del gobierno de Alberto Fernández al 32,3%, mientras que la indigencia hizo el recorrido desde el 10,6% al 7,5%.

Aumenta el costo de los servicios

Si hay algo que afecta a los ingresos de las personas y que todavía parece ser el motor de la inflación, es el costo de los servicios públicos.

El costo de la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios ascendió en noviembre a $291.247 mensuales, lo que representa un incremento del 0,8% respecto de octubre y un alza interanual del 67% frente al mismo mes de 2025.

De acuerdo con el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, la variación mensual de noviembre estuvo impulsada por el transporte y la energía eléctrica.

El gasto mensual de noviembre absorbe el 14% de un salario promedio registrado estimado en $2.103.942, de modo que con una remuneración media se pueden adquirir 7,2 canastas, frente a las 9,2 que se cubrían en noviembre del año pasado.