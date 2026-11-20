Si bien el gobierno y sus aliados se niegan a reconocerlo abiertamente, nuestra plaza financiera está transitando la tercer “corrida” de la era Milei. ¿La causa?: la situación externa, el riesgo Kuka, el riesgo Javo, una burbuja financiera… es difícil saberlo. El problema es que sin saberlo no podemos establecer hasta cuánto podría llegar el desplome.

La corrida contra los activos argentinos. Cuando no se entienden las causas, no se puede determinar el remedio y solo queda confiar que el paciente se cure solo.

El 24 de septiembre, en el Economic Club of New York, Javier Milei vinculó la baja de la tasa de riesgo país (el EMBI Argentina) a los 500 puntos básicos, con la recuperación de la credibilidad por su gobierno (el EMBI pasó de 579 a 609 puntos básicos en la rueda siguiente)

El 2 de octubre durante la Argentine Week en Paris, sostuvo que la suba del riesgo era por los cambios en el escenario internacional, que cuando estas terminaran el riesgo volvería a bajar, que el riesgo “sigue cayendo día a día” y que “si logramos la reelección, el riesgo país se va a desplomar” (el EMBI cedió de 649 600 p.b.)

El 15 de octubre cuando se refirió a la cuestión del “riesgo país” ante la Cámara de Comercio en los EE.UU. en Washington, Javier Milei afirmó que “sigue cayendo día a día”, “Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, es decir, el riesgo país para el año que viene, está debajo de los 100 puntos. Lo que pasa es que Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina” (de 624 a 648 p.b.).

El 21 de octubre durante el Foro Nueva Economía en Madrid atribuyó la suba a la volatilidad internacional y a la oposición, “los orcos” (de 672 pasó a 706 p.b.)

El 16 de noviembre, durante la cena del CICyP en Buenos Aires afirmo que “mientras los argentinos no dejen atrás “orcolandia”, seguirán teniendo riesgo país” (de 854 a 859 p.b.)

El 17 de noviembre, durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA achacó la no baja del EMBI a la historia de defaults, controles y cambios de reglas: “Somos el país de la historia moderna que más veces defaulteó la deuda” (de 854 a 848)

El 15 de octubre ante la Cámara de Comercio en los EE.UU. en Washington, mientras recibía uno de los tantos premios a los que están afín, Javier Milei afirmó que en riesgo país “sigue cayendo día a día”, “Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, es decir, el riesgo país para el año que viene, está debajo de los 100 puntos”.

Ahora le toca el turno al ministro

El 29 de septiembre durante el CFO Summit Luis Caputo ensalzó todos los logros del gobierno, largando aquello de que “El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo. Y yo entiendo que la gente que lo vea así porque realmente lo es”, pero curiosamente no habló de la tasa de riesgo (de 609 a 606 p.b.)

El 2 de octubre, durante el Coloquio de Idea Luis Caputo vinculó la suba del EMBI a los shocks externos y “el temor a volver al infierno” en proporciones iguales (de 649 a 600 p.b.).

El 4 de noviembre durante la conferencia anual de Fiel pasó de 846 a 946.

El 6 de noviembre en la Sociedad Rural dijo que era porque “lo que algunos tienen miedo es a que no esté Milei” (bajo de 939 a 877).

El 16 de noviembre en una entrevista radial con deslizò que era sobre todo por “temor al Kirchnerismo” (de 854 a 859).

El gobierno ha incrementado exponencialmente sus apariciones, apelando a los medios oficialistas, con la idea que podría cambiar las expectativas de la gente, solo con palabras.

Punta a punta, el EMBI pasó de los 609 puntos básicos del 26 de septiembre a los más de 800 (el jueves cerró sobre los 930p.b.) que viene rondando desde el primer día de este mes. Una suba de casi 67%. Un fracaso para mejorar las expectativas de la gente (cuando digo “gente” me refieron a todos los actores del mercado financiero, profesionales y legos) y detener la corrida.

Atenti, el punto acá no es que los discursos e intentos oficiales para calmar a los inversores hayan empeorado su malhumor (i.e. que estuvieran asociadas a una suba del EMBI), sino que han sido incapaces de mejorarlo.

Es más, si tuviese que definirlo en términos de expectativas, diría que a los inversores les importaron poco y nada las palabras del gobierno y si hubo alguna intención de reinar sobre su visión y el comportamiento, muy exitosa no fue (las declaraciones fueron “no eventos”). Tomando estas 11 intervenciones, vemos que el EMBI trepó una media de 0.9% o 7.3 p.b. entre el día previo y el de las declaraciones y 0.5% o 3.5 p.b. al día siguiente (la media del periodo fue de 1.33% o 9.56 p.b. con desv.stand. de 3.74% y 27.7).

La idea de los medios “ensobrados” es de larga data en la Argentina, pero como deslizaba “Cholula” en los años 60´s, la evidencia apunta a los oficialistas.

Moraleja, el gobierno no le da “pie con bola” al porqué de la suba del EMBI. Uno de los casos más dramáticos en este sentido, lo vimos el miércoles 4, cuando Luis Caputo disertó sobre “El Desafio Argentino”, como cierre de la clásica Conferencia Anual de Fiel. Tras un discurso de poco más de 24 minutos, “Toto” abandonó el atril y se corrió a una mesa donde nuestro querido Juan Carlos de Pablo tomó el rol de “moderador”.

Confianza, la verdad que los dos amigos cuesta pensar que despertaron viendo que de entonces al viernes inmediato la tasa de riesgo país subió 107 puntos básicos o 13% a 938 p.b., el máximo desde el 27 de octubre de 22025. Salvo el lapso entre el 8 de septiembre y el 24 de octubre del año pasado cuando las papas realmente quemaron por la cuestión electoral y el pico entre el 7 y 8 de abril, esto fue el mayor incremento (¿corrida?) del EMBI desde el 4 de noviembre de 2024.

Algo de historia reciente

Sospecho que ni a los integrantes del gobierno ni a su “cholulaje” le va a gustar demasiado lo que voy a decir, pero da toda la impresión que en estos días estamos enfrentando la tercer “corrida” contra los bonos argentinos -sean o no “corridas”, voy a denominarlas así por cuestiones de síntesis- desde que asumió Javier Milei. Pero antes veamos el contexto…

El 23 de marzo de 2020 el EMBI Argentina marcó un récord post reestructuración del default 2001, en 4362 p.b. De ahí, con la “restructuración Guzman”, llegó a caer el 10 de septiembre de 2020 a 1101 p.b. antes de volver a emprender el camino alcista, de manera que el 21 de julio alcanzaba 2913 p.b. Para ubicarnos, Martín Guzmán quien había asumido el Ministerio de economía el 10 de diciembre de 2019 con el EMBI en 2165 p.b., fue reemplazado por Silvina Batakis entre el 2 y en 4 de julio, la que su vez dio un paso al costado, entre el 27 y 28 de ese mes, con la llegada de Sergio Massa (que “ligó” un EMBI en casi 3000 p.b.).

El proceso de baja del EMBI arrancó el 18 de octubre de 2025, una semana antes de las elecciones generales (primera vuelta). Para cuando asumió Javier Milei ya había retrocedido más de 18%.

Llegamos entonces a 2023, año de elecciones. El año arranco “bien” con el EMBI cayendo a 1795 p.b. el 2 de febrero, pero de ahí la cosa se puso cuesta arriba y el 1ro de mayo la tasa alcanzó un pico en 2662 p.b. Tuvimos entonces un periodo de relativa calma y justo antes de las PASO cerró en 1915 p.b. y el 13 agosto caia a 1914 p.b. Con la elección general (22 de octubre) pasó de 2412 a 2611 p.b. y con el ballotage que encumbró a Javier Milei (19 de noviembre) de 2412 a 2243 p.b. El primer día de la gestión del nuevo gobierno quedaba en 1935 p.b.

Ya bajo Milei, el diferencial de las tasas trepaba el 9 de enero de 2024 a 2102 p.b. y de ahí es cuando comienza a retroceder. El 14 de aquel febrero se colocaba definitivamente en la región de los mil y el 25 de octubre caía debajo de los tres dígitos, pudiendo decir que el proceso de baja de la “tasa de riesgo” finalizó en los primeros días del 2025.

Tres corridas

Ese 9 de enero del año pasado el EMBI (insisto, mal llamado tasa de riesgo país) había bajado a 560 puntos básicos, un mínimo desde el 31 de julio de 2018. Sesenta y una ruedas más tarde trepaba a 925 p.b, esto es 65% o un promedio de 0.83% al día.

El 14 de mayo el EMBI había retrocedido a 648 p.b. emprendiendo a partir de ahí un nuevo camino ascendente que lo colocaba el 5 de septiembre, 76 ruedas más tarde en 906 p.b. trepando 40% o un promedio de 0.46% diario.

La primera corrida del EMBI, que podemos vincular a la demora del préstamo de FMI puede haber tenido un componente regional, pero fue mínimo.

El 10 de julio pasado, el EMBI había cedido a 402 puntos básicos y “los muchachos” soñaban con que pronto estaríamos en la zona de los 200 y el gobierno volvería a recurrir a colocar deuda en el exterior. Este era el valor más bajo desde el 25 de abril de 2018 (el 18 de octubre del 17 se tocó el mínimo en la gestión Mauricio Macri, 342 p.b.), un par de meses antes de que el país fuera recalificado como emergente.

Pero no pudo ser. El 18 de agosto se quebraba la línea de los 500 p.b., el 25 de septiembre la de los 600 p.b., el 22 de octubre la de 700 y a principios de este mes la de 800 p.b.

El saldo, al viernes último, fue una suba de 130% en 85 ruedas, promediando un incremento diario de 1.02%.

La segunda corrida del EMBI fue 100% argentina. Se asoció a las elecciones de medio término.

Antes de que alguien apunte los cañones a la situación externa.

Durante la primera de estas corridas, el EMBI Global había trepado 21% y el Latinoamericano 17%, con lo más parecido en la región al caso Argentino pasando por el 71% de Ecuador y luego del 31% de El Salvador.

Durante la segunda corrida, el Global retrocedió 8.3% y el Latino 11.3%, con lo más parecido, El Salvador, sumando 2.3% (el EMBI de Ecuador cedió 29%).

Para lo que es la Corrida actual, el Global cede 3.3%, el Latino 14.7%, con lo más parecido pasando por el 44% de Ecuador y el 37% de Paraguay y Honduras.

En los tres casos diferencias demasiado grandes en contra de Argentina, como para no reconocer que -más allá de que pudieran haber existido efectos externos que siempre los hay- nuestras corridas fueron las corridas fueron fenómenos “bien locales “.

La actual corrida del EMBI, 100% local, pero sin una causa evidente.

Antecedentes

Hasta aquí el EMBI argentino había experimentado 8 eventos desde 1983 en los que promedió una suba diaria de 1.02% a lo largo de 85 ruedas, como acabamos de experimentar.

En tres de ellos la corrida no fue para más (27/12/2019 a 29/4/2020, suba total de 130%; 10/4/2007 a 6/8/2007 suba de 139% y 14/7/11997 a 12/11/1997, suba de 108%), comenzado a ceder terreno a partir de entonces. En los otros cinco los procesos fueron más largos y el pico de la suba se dio más tarde (16/4/19 al 6/19/19 con el pico el 30/8/19, subas de 189% y 216%, a los 234 y 136 días de iniciado el proceso; 12/62008 al 6/12/2019 con pico el 14/11/2008, subas de 208% y 267% en 215 y 155 días; 8/8/2001 al 25/2/2002, pico el 25/12/01, subas de 174% y 271%, 201 y 139 días; 23/4/1998 al 8/10/98 y pico el 10/9/98, 123% y 174%, 168 y 140 días; 6/9/1994 al 23/3/1995 y pico el 8/3/1995, 158% y 263%, 198 y 183 días).

Desde 1993 el EMBI ha experimentado 8 corridas como la actual

Es decir, estos eventos (periodos de variaciones del EMBI con subas/aceleraciones alcistas congruentes con la actual) se extendieron entre 4 a 8 meses, en los que el diferencial de las tasas llegó a trepar no más del 270%.

¿Nos sirve esto de algo? Difícil decirlo, hay demasiados imponderables, pero si sirviese de antecedente podríamos suponer que -llamémoslo el peor caso- existe una cota no más allá de los 1500 puntos básicos y que en el peor de los casos el proceso no excedería los primeros días de marzo del año que viene. Alternativamente, puede ser también que ya terminó -llamémoslo el mejor de los casos-. Sinceramente no lo sé. Lo más que puedo es hacer descripciones para que el lector saque sus propias conclusiones.

La otra dimensión

En esta nota, (en realidad esta es la cuarta de una serie que arrancaró el 23 de octubre) si bien nos focalizamos sobre una dimensión de la corrida, la de la deuda soberana argentina, hablamos de corrida porque los eventos no están circunscriptos solo al spread de la deuda.

Entre el 16 de enero y 8 de mayo de 2024, el índice MSCI Argentina trepo 51.0%. De ahí al 5 de agosto se derrumbó 24.2%, cediendo 47.4% de lo que había ganado.

Desde que asumió la actual administración, el mercado argentino experimentó tres corridas, que se pueden asociar a la idea de una “burbuja financiera” (a los oficialismo no les gusta hablar de “burbujas”, porque esto implica que los procesos de suba fueron “vacuos” de contenido)

La segunda burbuja -perdón por emplear este término, pero es el más grafico; ver M. Baumann y A. JAnischewski, “What Are Asset Price Bubbles? A Survey on Definitions of Financial Bubbles”, 2025- sobrevino entre aquel el 5 de agosto y el 7 de enero de 2025, con una suba de 120.3%, que al 19 de septiembre pasaba a ser una baja d 49.8%, esto es 41.4% de lo ganado.

La tercera burbuja se dio de aquella fecha al 11 de junio de este año, con un alza de 104.7%, que desde entonces se anota como una merma de 34%, esto es, cediendo 32.5% de lo que se había ganado antes.

A poco de asumir el actual gobierno, alertamos que el esquema “represivo” que se estaba implementado tenía el potencial de derivar en una serie de “burbujas financieras” (una cuestión que hemos tratado innumerables veces bajo distintas ópticas).

Lo que no podríamos prever es si estas serían racionales o no, es decir, si habría una causa real para la suba y posterior derrumbe, o se trataría simplemente de una cuestión pura de un mercado “la exhuberancia irracional” de la que alguna vez habló Alan Greenspan.

Robert Shiller, Nobel en economía 2013. No se puede comenzar a hablar de burbujas financieras sin haberlo leído.

El problema que enfrenta el gobierno ante esta cuestión es que de base los libertarios no creen en las “fallas de mercado”. Si ocurriese algo en este sentido sería responsabilidad del Estado. La idea oficial era que a medida que más se desregulaba y desburocratizaba nuestra plaza, menor era la chance de cualquier falla del mercado, en particular la presencia de burbujas. Claramente esto no esta ocurriendo.

Acá vale la salvedad que hago siempre al hablar de burbujas: “las burbujas, como las brujas, no existen… pero que están, están” (es interesante el paper que acaban de publicar M.Grotteria et.al., “Crying Wolf: Media Warnings and the Predictability of Financial Bubbles” analizando 1740 años de historia del The Economist, sugiriendo que los medios sobrestiman en un 20% la posibilidad de un “crash”, frente al casi 6% real; así que por las dudas no preste demasiada atención).

Algunos Números

Acá una aclaración que se cae de madura, no todos estos procesos arrancaron con el EMBI en el mismo nivel, el de 2001 lo hizo con el índice en 1490 p.b., mientras el de 1998 lo hizo en 400 p.b., similares a los 402 del que nos toca ahora.

A simple vista parecería existir algún tipo de causalidad entre el nivel del EMBI cuando se inicia este tipo de procesos alcistas y la duración de los mismos, en donde el proceso actual podría ser una excepción.

Obviamente estos nueve eventos son demasiado pocos para sacar cualquier conclusión válida, más allá de afirmar que las medidas tradicionales de correlación (lineales: Spearman y Pearson) no nos sirven para el análisis.

Reconociendo la poca potencia estadística de este caso -y el peligro de un sesgo al alza y alta varianza que generan tan pocos datos-, apelamos a estimar la “distance correlation de Székely, Rizzo y Bakirov”, que nos da un valor en torno a 0.62%, lo que de ser correcto sugeriría la presencia de una dependencia no lineal -en forma de joroba- moderada-alta entre el valor inicial del EMBI y la duración del proceso.

Si fuese cierto que el proceso actual es hasta aquí una excepción, esto podría sugerir un potencial para que se extienda en el tiempo. Aplicando una regresión cuadrática a los datos previos (Y=79.1+0.306X-0.000137X2) no podríamos descartar que, con sus más y sus menos, “la corrida” se extendiese hasta principios de diciembre/mediados de febrero.

Aclaro, estoy jugando con los números, haciendo caso omiso al contexto… lo que podría ser una aproximación al comportamiento “puro del mercado”.

Casualidad no es causalidad, pero...

Sabemos entonces que la actual no ha sido/es la primera corrida del EMBI Argentino, sea de la historia ni bajo el actual gobierno, que se frenará por la propia dinámica del mercado (en caso de que se reconozca que no hay un fundamento para el nivel de tasas, i.e. una burbuja) o de la mano del accionar de las autoridades (lo que a su vez podría acelerar o demorar las fuerzas del mercado), que cualquiera de estas dos situaciones podría haberse dado ayer, hoy, mañana, dentro de unas semanas o meses, y que podría ocurrir con los actuales niveles del EMBI o continuar hasta alcanzar un nivel de default.

Desde 1993 el EMBI ha experimentado 8 corridas como la actual

Posiblemente no signifique nada (no significa nada), pero es interesante que en los últimos días tuvimos lo que podríamos llamar un mini laboratorio en el que se manifestaron por un lado los efectos del accionar estatal y por el otro el del accionar de las fuerzas del mercado.

Como apuntamos al inicio de este comentario, entre el miércoles 4 y el viernes 7, el EMBI argentina trepó 13%. Entre el lunes y el martes pasado, con nuestra plaza cerrada por la visita del Papa, cedió 9%. De entonces al martes 17 sumó 0.4%.

Casualidad no es causalidad -lo hemos dicho infinidad de veces-, pero cada tanto son lo mismo. Con el gobierno argentino en funciones y tratando de manejar las expectativas del mercado, “el riesgo país” subió. Con el gobierno fuera del escenario, abriéndole el campo a las fuerzas del mercado, “el riesgo” bajó. Cuando el gobernó volvió a terciar, una nueva suba.

En 1910 Georges Clemenaceau vistió la Argentina. A él se le atribuye aquello de “L’Argentine est tellement riche qu’elle avance la nuit, quand les politiciens dorment”, La Argentina es tan rica que progresa de noche, cuando el gobierno duerme. La evidencia sugiere que el EMBI sabe francés.

Si eliminamos el efecto de los factores regionales (EMBI LATAM), lo que tenemos es una suba local “pura” de 11%, seguida por una baja de 4.1%, que al reabriese Buenos Aires se paso a una suba de 2.1%1% (¿quiere pensar que el malhumor y la desconfianza de los inversores es más local que internacional?, bueno, hágalo).

Casualidad no es causalidad, pero…

El riesgo Kuka

Esto nos permite arrimarnos al “Efecto” o “Riesgo Kuka”. Si esto fuera un factor relevante detrás de la suba del EMBI, que nuestra plaza esté abierta o cerrada no se reflejaría en el comportamiento de este indicador (de hecho, estadísticamente no lo hace, no es significativo). Más claro: no hace falta que se opere Argentina, para incorporarlo como información a los precios.

Curiosamente cuando nuestra plaza no actuó (tuvimos otros diez feriados locales este año, en que operó Nueva York) vemos al EMBI cediendo una media de 0.8% o 3.3 p.b. frente a una suba de 0.4% o 2.1% para el resto de los días. Si detractamos el efecto externo lo que contabilizamos es una baja de 0.5% o 3.1 p.b. diarios.

Cuando operó Nueva York y Buenos Aires estuvo cerrada, el EMBI tendió a subir más que el resto de los días (ojo, son muy pocos datos para conclusiones “fuertes”). Si esto sugiriese algo es que la actividad gobierno, el “riesgo Javo” pesa más que cualquier “Riesgo Kuka”

Entonces (simplifico), o no existe/es poco significativo un “Riesgo Kuka, o el mercado no lo refleja como un factor relevante… o el que la plaza local y el gobierno estén en funciones es mucho más importante (en particular como factores adversos).

La primera encuestadora que habló que no podíamos descartar la posibilidad de una victoria “Kuka” el año que viene -la sorpresa, el shock- fue Trends (a la que no se la puede acusar ni de oficialista ni de opositora), que de estimar al oficialismo ganador cómodo en primera vuelta, en marzo de este año cambio sus proyecciones.

En marzo se comenzó a hablar sobre las dificultades del gobierno para ser reelecto. Sin embargo, el EMBI siguió bajando, marcando el mínimo del año el 7 de julio en 403 p.b.

Esto no debe sorprender, la evidencia (si miramos la aprobación de la gestión de Javier Milei según Atlas Intel, los índices de confianza del consumidor y en la gestión del gobierno de la UTdT y las estimaciones del nivel de satisfacción de la UdeSA; ninguna “Kuka”) apunta a que el quiebre de la sociedad con el gobierno era claro en abril.

En 4 julio el agregador de encuestas EncuestAR colocó a Kicilliof por arriba de Milei en el caso de un ballotage por primera, con lo que la idea de una victoria “Kuka” era insoslayable. Sin embargo, durante los 30 días siguientes el EMBI promedió 419 p.b. (desde enero había promediado 531 p.b.), oscilando entre 446 p.b. y 403 p.b. Claramente el mercado de la deuda soberana no factorizó este riesgo.

En abril estaba claro el quiebre de la sociedad con la administración Milei

Acá vale una aclaración, es tentador pensar que información relevante como sería reconocer una posible victoria Kuka, debiera ser un “one shot” (mientras no se revierta o vuelva indiscutible) reflejándose en el precio de los activos financieros de manera acotada en el tiempo (rápidamente), elevando el riesgo (o deprimiendo las acciones) un escalón.

La evidencia sin embargo es que las sorpresas políticas generan ajustes, sobre todo en los bonos soberanos, que se disparan inmediatamente y pueden tomar desde horas hasta varias semanas para factorizarse del todo (Hojun Kim, “When Polls Fail: Electoral Information Shocks in Sovereign Bonds”, 2026; D.Bajan, “Political Uncertainty and Sovereign Bond Spreads: Evidence from Romania’s 2025 Presidential Election”, 2026; R.Dagostino y A.Nakhmurina, “Partisan Cities: M.Flynn y A.Tarkom, “How State-Local Political Alignment Shapes Credit Risk and Information Processing in the Municipal Bond Market”, 2026)… esto, si es que antes no las anticiparon.

Pero, recién 30 días después…. ¿no será mucho?

A principios de junio las encuestas ya daban a la chance de un ballotage en la presidencial del año que viene, como una certeza. Lo que es más, durante un mes colocaron en promedio a la oposición como ganadora (máximo del “riesgo Kuka”)… sin embargo, el EMBI comenzó a crecer 30 días más tarde.

Esto nos pone frente a cuatro escenarios principales: 1) quienes operan con estos bonos no le creen nada a los principales indicadores sociales macroeconómicos ni a las encuestas -OK, estas últimas son una “porquería”, pero son la única guía que tenemos por ahora-, 2) son más tontos o lerdos que el resto de la gente, 3) el riesgo de una derrota del oficialismo, o de una victoria ajustada, no es/era relevante y/o 4) el “riesgo Kuka”, no existe o no es un factor de importancia.

Si la suba del EMBI se dio semanas después que estaba clara la posibilidad de una victoria opositora, de 1), 2), 3) y 4) surge que el disparador del alza fue otro factor: ¿podemos llamarlo ”el riesgo Javo”?.

Cuando se pierden las expectativas

Mas allá de las bromas acerca de que los días de suba fueron “un milagro” por la visita del Papa, el efecto opuesto o casi nulo al ideal que se asoció al intercambio “de Pablo/Caputo” sobre nuestra deuda soberana, pone un signo de interrogación sobre hasta qué punto profesor y alumno entienden los mecanismos y causas detrás de las subas y bajas del EMBI.

Ya en una nota previa a esta, comentamos la confusión o desconocimiento del dueto respecto a algunos términos e ideas fundamentales de las finanzas. Mas allá de lo anecdótico o lo que pueda surgir de esta pluma u otras plumas independientes, esto el mercado lo sabe, lo percibe, y lo refleja en los precios, minando el efecto del manejo de las expectativas por parte del gobierno.

Uno de los aciertos o errores más grandes de Keynes fue posicionar a las expectativas de la gente -algo sobre lo que ya había hablado Irving Fisher en “The theory of Interest”-) como uno de los elementos centrales de las explicaciones macroeconómicas (Cap. 5 de “The Theory…”, Expectation as Determining Output and Employment” y Cap. 12 "The State of Long-Term Expectation”). Dos años después, en 1938, con “Expectations, investment and income” y especialmente en 1949 con “Expectations in Economics”, George L. S. Shackle fue un paso más allá iniciando la senda para lo que hoy conocemos como “behavioral economics”.

Hasta entonces la idea de que las expectativas jugaban un rol en la economía, era reinado de los keynesianos, pero con “Rational Expectations and the Theory of Price Movement” (1961) John Muth abrió la puerta para que los economistas neoclásicos y sus derivados comenzaran a estudiar el asunto. Después vinieron Simon, Lucas, Sargent, Shiller, Nerlove, Sims, etc. y para finales de la década de 1970 la cuestión de las expectativas tomó un rol central dentro de la economía.

La ironía/paradoja tras la idea del empleo de las expectativas es que si lo que pretenden las autoridades es manejar la economía modificando las expectativas de la gente y por lo tanto su comportamiento futuro, como nos enseño Keynes al hablar sobre el concurso de belleza (donde no gana la mas bonita, ni la que la mayoría piensa es la más bonita, sino la que la mayoría piensa que será escogida por la mayoría), muchas veces la gente ya tiene incorporada en sus expectativas personales ese manejo de expectativas que impulsa el gobierno, por lo que el resultado puede ser nulo o contrario al buscado.

No sorprende entonces que los prohombres del libertarismo, von Mises, Rothbard o incluso Huerta de Soto (otros como Friedman, o Hayeck -la línea Struze- preferían las “reglas” al manejo de las expectativas) sostienen que los gobiernos no son capaces manipular de manera sistemática las expectativas de la gente para conseguir resultados económicamente eficaces y deseables.

Tal vez tenga que ver, tal vez no, pero la evidencia es que el poder de modificar las expectativas y los comportamientos de la gente por parte de los gobiernos es algo que, aún en el mejor de los casos, no suele durar demasiado ya que depende del cumplimento de las expectativas previas (promesas explicitas o implícitas).

Sobre esto hay toda una literatura, desde “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, de Kyland & Prescott, 1977 y “The Effect of Policy-Maker Reputation and Credibility on Public Expectations: An Application to Macroeconomic Policy Changes” de Granato, 1996, hasta “Do Election Pledges Matter? The Effects of Broken and Kept Election Pledges on Citizens’ Trust in Government”, Bytzek et.al., 2025; analizando cómo al pasar el tiempo se deterioran el poder del manejo de las expectativas y la confianza de la gente en el gobierno.

Lo que es peor, al hecho que la gente obedece cada vez menos los cambios de expectativas que impulsa el estado, se suma lo que se conoce como el “recognition lag”, esto es el retraso en la capacidad de los gobiernos para reconocer que se han producido cambios en la estructura económica que precisan de un cambio de política económica, los que típicamente oscilan entre 3 y 6 meses (iría de 3 semanas hasta dos años; ver desde “Lags in Monetary Policy de Kereken & Solow en 1963, hasta “Stabilization policy and lags” de Loisell, 2024).

A pesar de esto, confundiendo la capacidad de gestionar expectativas con la capacidad de conseguir que las expectativas se cumpla, desde la década de 1990 no hay gobierno/Banco Central/economista/operador de mercado en el mundo que no se sienta “un as” para manejar las expectativas.

El problema es que la evidencia más reciente apunta a otra cosa. Para Patrick Imam y Tigran Poghosyan (“Navigating the 2022 Inflation Surge: Monetary Policy in a World of Supply-Side Shocks”, 2025) los bancos centrales que operaban bajo regímenes de metas de inflación no consiguieron resultados mejores en materia de inflación y manejo de las expectativas, que los que no usaron este régimen. Lo que importa son la oportunidad, coherencia y credibilidad de las decisiones que toman, más que lo que digan. Para Ricardo Reis (“The Burst of High Inflation in 2021–22: How and Why Did We Get Here?”, 2022) los Bancos Centrales son afectos al hubris, sobreestimando el poder de su credibilidad y no son capaces de evaluar cuales son realmente las expectativas de la gente.

John D Baker y Jean Paul Lam (“Assessing the Credibility of Central Bank Signals: The Case of Transitory Inflation”, 2022) apuntan a como el manejo de las expectativas por los Bancos Centrales pierde eficacia e incluso se vuelve contraproducente cuando la realidad termina contradiciendo los anuncios de manera reiterada. En “The Central Bank's Dilemma: Look Through Supply Shocks or Control Inflation Expectations?”, Stephen Cole et.al. (2023) señalan que la credibilidad de los Bancos centrales ha disminuido a través del tiempo, reduciendo el poder de su manejo de las expectativas.

Para Paul Beaudry, Thomas Carter y Amartya Lahiri (“The Central Bank’s Dilemma: Look Through Supply Shocks or Control Inflation Expectations?”, 2023) la gente varia su respuesta a los shocks y las respuestas de política monetaria, por lo que “las palabras” no bastan”.

Para Lena Drager y Michael J Lamla (“Consumers' Macroeconomic Expectations” 2023) una política de comunicación que funciona con los operadores financieros no necesariamente funciona con los hogares. Alan Blinder et.al. (“Central Bank Communication with the General Public: Promise or False Hope?”, 2022) demuestran como la gente ordinaria procesa de manera diferente la información que proveen los Bancos centrales, a lo que lo hacen los operadores financieros y los economistas

Acá no cuestionamos la capacidad que han tenido Milei/Caputo de gestionar expectativas -convencer a ciertos agentes económicos que crean en un determinado escenario futuro-, pero eso no tiene nada que ver con que lograran que esas expectativas se cumpliesen. Así, por ejemplo, veíamos unos días atrás a uno de los referentes de Pipi conversando con Vende, buscando convencer al público que el castigo sobre la deuda soberana ha sido exagerado; de entonces el EMBI subió casi 7%.

Sabemos que, con inflaciones elevadas, se acorta el horizonte de los inversores. Algo similar ocurre con las expectativas. Cuando la confianza es grande, la gente está dispuesta a aceptar un mal presente, si espera que vendrá un buen futuro. A medida que esa confianza se va minando, no solo se reduce el número de los que confían, sino que esa confianza se acota el tiempo: ya no aguanto al año que viene, quiero ver los resultados la semana que viene. Finalmente llega un momento en que la gente en lo único que confía es en los resultados inmediatos.

“Amo construir, debo ser la reencarnación de un gran arquitecto egipcio” (agosto 2012). Ahora “… soy un estoico con conciencia intertemporal”. Mas allá de las bromas, ojalá, Javier Milei, en lugar prometer de atarse “al palo del barco porque no vamos a escuchar los cantos de sirena”, leyese más a Publio Siro, el de “Malum consilium quod mutari non potest”, “Es un mal plan el que no puede modificarse”. Pero si lo menciono es por su vinculación con las expectativas: “La confianza, una vez que abandona el alma, casi nunca regresa”.

Este es el punto donde está parado hoy el gobierno frente al mercado financiero. Es cierto que en un principio “convencían” y cumplían, dominado las expectativas de la gente. Pero esto se rompió y lo que es peor… parecen no haberse dado cuenta.

“Fides in animum, unde abiit, vix nunquam redit”, “La confianza, una vez que abandona el alma, casi nunca regresa” (Publilio Siro, Sententiae, siglo I A.C.).

El profesor y el alumno

De intercambio que mencionamos entre Caputo y de Pablo escuchamos al ministro relatando:

“Cuando yo era chico y trabajaba en Wall Street el riesgo país, para los que no lo saben es la diferencia entre lo que rinden los bonos de un país y lo que rinde los bonos libres de riesgo, los americanos. En aquel momento cuando uno te preguntaba en que se basaba esa diferencia o ese riesgo país, uno decía tranquilamente “en la diferencia de políticas económicas”.

Los países desarrollados tenían políticas económicas sólidas y los países emergentes teníamos políticas económicas laxas, débiles. Si hacemos “fast forward” a hoy, si nos adelantamos a hoy, los spreads más o menos se han mantenido.

Ahora yo no podría decir que esa es la situación hoy. O sea, la diferencia entre las políticas casi se han revertido. Hoy los países emergentes o de Latinoamérica son más ortodoxos que los países centrales. Y yo veo situaciones que es un tema de tiempo”.

En su búsqueda de modificar las expectativas, el gobierno esta apelando a todos sus aliados, sin conseguir demasiado

Como señalamos alguna vez, “el riesgo país” no es “la diferencia entre lo que rinden los bonos de un país y lo que rinden los bonos libres de riesgo, los americanos”. La diferencia entre lo que rinden los bonos de un país y los bonos americanos es lo que refleja el EMBI, que en el mejor de los casos denota algunos aspectos parciales del “riesgo país”, que es algo holístico.

Sobre la idea de equiparar la tasa de los bonos emitidos por el tesoro de los EE.UU. con instrumentos libres de riesgo, hace tiempo las tres grandes calificadoras de riesgo le quitaron el nivel AAA o equivalente a la deuda norteamericana (S&P en 2011, Fitch en 2023 y Moody´s en 2025) sugiriendo que, aunque bajo, existe algún riesgo que incumplan el pago de la deuda. Es decir, la deuda estatal norteamericana no está libre de riesgo, y por ende su tasa no es la tasa libre de riesgo (otros 9 países mantienen el nivel AAA en las tres calificadoras).

El primer trabajo relevante para lo que nos ocupa acá es “Capital Inflows and Real Exchange Rate Appreciation in Latin America”, de Guillermo Calvo, Carmen Reinhart y L. Leiderman en 1993, donde apuntan que los flujos de capital que estaban ingresando en América Latina, generando una apreciación cambiaria, “booms” en los mercados financieros e inmobiliarios, un incremento del crecimiento económico, acumulación de reservas y recuperación de las tasas soberanas en el mercado secundario, lo hacían de manera independiente a las políticas y resultados económicos de los países.

Los tres principales estudios de aquella época, poniendo la lupa sobre los determinantes del diferencial de los spreads soberanos, fueron: Kamin y von Kleist, 1999, “The Evolution and Determinants of Emerging Market Credit Spreads in the 1990s”; Eichengreen y Mody, 1998, “What Explains Changing Spreads on Emerging-Market Debt: Fundamentals or Market Sentiment?”; Min, 1998, “Determinants of Emerging Market Bond Spread: Do Economic Fundamentals Matter?”).

A grandes rasgos lo que encontraron es que, si bien era cierto que las políticas económicas eran relevantes, cuando “Toto” trabajó en Wall Street (entre 1994 y 1998, después pasó a Londres hasta 2003, antes de volver a Buenos Aires), por entonces ya estaba claro que la mejora de los fundamentos económicos explicaba solamente una fracción del comportamiento de los spreads, que las condiciones de mercado y el sentimiento de los inversores explicaban una parte mucho más importante, que un aumento de las tasas de los Treasuries podía estar asociado con una reducción del spread emergente, que existían diferencias regionales en los spreads, que la merma que experimentaron las tasas de los países emergentes durante aquella década fue más allá de lo que sugería (no se explicó por) la mejora de sus indicadores de riesgo, etc.

Esta visión parcial del ministro sobre lo que ocurría en los 90´s, se entiende cuando recordamos que Luis Caputo era entonces un “trader”, un operador de mercado, que se movía en un microcosmos y según algunos “siempre se ufanó de que nunca leyó un “paper” (esto jamás fue desmentido -ojalá lo haga- y es congruente con cómo se manejaban en aquellos años las mesas de la grandes casas bursátiles).

La realidad es que no le podemos echar la culpa al “Toto”, por pensar y actuar como lo hace (si sirve para ministro de economía es otra cosa), como ya señalamos, “es un tarder”, no un académico ni un polímata. Los “traders”, en especial aquellos que sobreviven, se caracterizan por un llamativo desconocimiento de las teorías y los resultados empíricos de otros (“The Distribution of Ignorance on Financial Markets”, Souleles, 2019) y si las conocen no las atienden (Gonzáles-Igual et.al, “Prevailing Behavioral Biases and Investor Profiles: A Survey of Professional Investors”, 2017, “Impact of Education, Age and Gender on Investor’s Sentiment: A Survey of Practitioners”, 2021), un evidente exceso de confianza, que los lleva a creer que son capaces de anticipar el futuro mejor que los demás (“Learning to be Overprecise”, Merkle y Schreiber, 2025) lo que no suelen lograr (“Experimenting with Financial Professionals”, Huber et.al. 2025), tiene preferencia por las explicaciones intuitivas por encima de los datos (“Irrational Beliefs May Drive the Disposition Effect: Evidence from Financial Professionals”, Qui et.al., 2026), son altamente proclives a los sesgos de confirmación, es decir solo atienden aquello que confirma sus ideas y acciones, y tienden actuar por interés personal por sobre la evidencia (“The Limits of Arbitrage”, Shleifer y Vishny, 1997), etc.

No es que nada de esto le vaya a importar al ministro (aunque amigo/a lector, préstele atención cuando este parado frente a alguien que se dice un Trader y quiere convencerlo de algo)

El exsocio y amigo del presidente Milei, señaló públicamente que el ministro de economía “siempre de ufanó de que NUNCA LEYO UN PAPER”. La evidencia pareciera ir en ese sentido.

La siguiente idea en la charla es que: “Si hacemos “fast forward” a hoy, si nos adelantamos a hoy, los spreads más o menos se han mantenido (desde los 90s).”

En 1998 el EMBI Latinoamericana promedió 700 p.b. y el Global 790 p.b. (el índice fue lanzado el3/8/99, pero el J.P.Morgan estimó valores diarios desde diciembre de 1993), frente a una tasa de los treasuries de 5.249% anual. En lo que va de este año han promediado 267 p.b. y 218 p.b. y 4.541%. Si eso son spreads “que se han mantenido”….

Caputo sigue luego con: “la diferencia entre las políticas casi se han revertido. Hoy los países emergentes o de Latinoamérica son más ortodoxos que los países centrales”.

La verdad es que cuesta armar el caso en favor de la idea que las políticas de los países emergentes y los desarrollados casi se han revertido.

Lo que vemos o al menos se ha identificado es, sobre todo a partir de la crisis 2008, una convergencia en las políticas económicas que ha permitido a los países emergentes “romper con el pasado” y reducir la frecuencia de las crisis que sufrían, aunque nada garantiza que esta resiliencia económica -la capacidad de recuperación tras los shocks- continúe (“Resilience in emerging markets: what makes it, what could shake it?”, Hardy et al, 2024, BIS), donde algunas políticas puntuales son más gravitantes que otras (por caso las reservas internacionales para los países emergentes y la flexibilidad cambiaria para los desarrollados), existiendo diferencias regionales (“Economic resilience: Why some countries recover more robustly than others from shocks”, Eichengreen et al, 2024), que la calidad institucional es importante y que los factores que contribuyen a la resiliencia no son idénticos en periodos de suba o baja de tasas internacionales (“The Performance of Emerging Markets During the Fed’s Easing and Tightening Cycles: A Cross-Country Resilience Analysis”, Aizeman et al, 2024) y que casi la mitad de la mayor resiliencia que están demostrando los apises emergentes se debe no a los mejores marcos de políticas, sino a las condiciones externas (“Emerging Market Resilience: Good Luck or Good Policies?”, Bolhuis et al, 2025 IMF)

No podemos pasar por alto que, en contra de lo que implica su comentario, si bien los spreads entre emergentes y desarrollados se han reducido de manera significativa, la compresión favoreció menos a los países latinoamericanos que a los del resto del mundo.

Esta vez es peor

En estas líneas hablamos sobre las corridas o burbujas que ha experimentado y experimenta el mercado financiero desde que asumió la actual administración, sobre el manejo de las expectativas como instrumento de política económica por el gobierno, sobre el “riesgo kuka”, sobre la ignorancia y la confusión intelectual de los funcionarios y asesores en torno a la cuestión del riesgo país,…

Lo que vimos es que, atado a ideas de hace 4 décadas, el gobierno ignora conceptos fundamentales, desestima los estudios académicos, rechaza la evidencia empírica en torno al comportamiento de las tasas, y cuando el spread de nuestra deuda soberana se contrajo en lugar de analizar que ocurrió, se atribuyó el mérito de lo sucedido invirtiendo la cadena de la causalidad, incapaz de admitir y corregir cualquier error en este sentido, convencido de su capacidad de manejar las expectativas del mercado.

El resultado es que la burocracia local -y sus seguidores-, amarrados al mástil de una visión ideológica confusa (del libertarismo proclamado al pragmatismo practicado) no llegan a comprender las causas de la expansión o contracción del EMBI, i.e.: que “cornos está pasando” con el riesgo país, ni cuál es su rol/responsabilidad en esto.

Si esta vez la corrida o la burbuja que estamos enfrentando pareciera ser peor que las anteriores, es porque lo es. En aquellas oportunidades tuvimos cuestiones concretas que explicaban el desánimo de los mercados y su consiguiente recuperación (la demora y aprobación del préstamo del FMI, el resultado de las medio-termino y el auxilio norteamericano). Esta vez no.

Apenas sabemos que la corrida es 100% argentina, que no es por contagio, que no es por factores externos (la guerra, el petróleo, etc.) ni que es por el “riesgo Kuka”. Simplificando, esto nos enfrenta a dos escenarios.

El primero. Estamos frente a una cuestión propia del mercado (¿una burbuja?).

El segundo. El factor más importante detrás de la caída es el accionar, o no, del gobierno, lo que llamamos “el Riesgo Javo”.

Esta vez es peor, porque el gobierno no admite y no puede admitir ninguna de estas dos posibilidades.

Como nunca, tenemos en estos días al presidente y al ministro de economía hablando para “calmar las aguas”, pero la evidencia es que si han logrado algo es exacerbar la caída de los activos financieros argentinos.

Cuando “las papas queman” y la gente quiere saber que pasa con el mal llamado “riesgo país”, en realidad el EMBI Argentina, se vuelcan por Ambito.

Cuando Caputo (o Milei), abandona su rol de “técnico” para ponerse la camiseta de “groupie”, afirmando cosas tales como “ganamos en primera vuelta”, o “el kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo”, puede que sienta que está manejando las expectativas políticas bajo su creencia que la política -su continuidad o no en el cargo- es lo que golpea a los activos argentinos.

Pero su diagnóstico es erróneo, y todo lo que logran parece ser una pérdida de credibilidad. Entonces en lugar de disminuir el “riesgo Kuka”, lo que pasa es que aumenta “el riesgo Javo”.

¿Puede ser que la oposición ha hecho y está haciendo las cosas tan bien como convencer a quienes le dieron al gobierno una victoria contundente hace apenas un año, logren que el año que viene voten por ellos?, o ¿el gobierno está haciendo las cosas tan mal que quienes los apoyaron hace no tanto, están abandonándolos desde hace unos meses?..)

En lo personal -las proyecciones de más arriba fueron solo un juego matemático, al que el lector no le debe dar más valor que el de un ejercicio intelectual irresponsable- no tengo la más mínima idea -al menos no con suficiente certeza como para hacerlo pùblico- de cuál es la causa (burbuja o política) ni cuándo, o si la corrida que hemos estado viviendo va a llegar a su fin.

Lo que me gusta pensar es que, si el problema es “de mercado”, sin importar lo que haga o deje de hacer el gobierno (esto podría demorar o adelantar un poco las cosas), en su momento “el mercado” corregirá lo que deba corregir.

Si en cambio, el problema es el “riesgo Javo”, la solución es sencilla y puede que incluso más inmediata (al menos teóricamente), que el gobierno abandone la politiquería y se dedique a mejorar la situación de la gente, ahora, ya, hoy mismo…

“Argentinos, a las cosas”. Poco ha cambiado en nuestro país en casi 90 años. Si la causa de la corrida es política, la solución es sencilla. Si es por una burbuja”, también… “a las cosas”.

Como alguna vez nos habló José Ortega y Gasset -el viernes próximo se cumplen 87 años- “…mi predica que les grita: “Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal”