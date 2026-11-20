La presentación fue realizada por tres abogados con el fin de determinar si el Presidente incumplió deberes de conducta. Es por usar su nombre e imagen para promocionar a una empresa privada.

El presidente Javier Milei utilizó su red social para un anuncio de la empresa LEGO.

El presidente Javier Milei fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por presuntas violaciones a la Ley de Ética Pública , a raíz de dos publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Instagram en las que aparece vinculado a la promoción comercial de las marcas LEGO y Tesla.

La presentación fue realizada este viernes por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla , ante la titular de la Oficina Anticorrupción , Gabriela Carmen Zangaro. Solicitaron que se abran actuaciones preliminares para determinar si el mandatario incumplió sus deberes de conducta al utilizar su nombre y su imagen para promocionar productos y empresas privadas.

La denuncia toma como primer antecedente un video publicado el 16 de noviembre en la cuenta @javiermilei. En la animación, el Presidente aparece representado como una figura armada con piezas de LEGO, frente a la puerta de un local de la marca. Luego, da vuelta un cartel que indica "cerrado" para dejarlo en "abierto".

El video termina con una frase que los denunciantes consideran central: "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei".

Según la presentación, la publicación fue replicada por distintos medios periodísticos como un anuncio presidencial sobre la apertura de la primera tienda oficial de LEGO en el país, ubicada en el shopping Unicenter, en Martínez . Los denunciantes también remarcaron que la marca ya comercializaba sus productos en la Argentina a través de un operador local, por lo que la novedad era la apertura de un local oficial y exclusivo.

La segunda publicación cuestionada fue realizada el 20 de noviembre. Allí, Milei aparece conduciendo un vehículo Tesla a gran velocidad por la avenida 9 de Julio, con Elon Musk como copiloto. En la animación, el automóvil trepa por el Obelisco porteño y luego desciende utilizando propulsores.

Para los denunciantes, ambas piezas audiovisuales tienen un denominador común: "una promoción personal de la imagen del ocupante de la Presidencia, Sr. Javier Milei, y el uso de esa imagen asociada a la investidura presidencial para la promoción en beneficio de empresas y productos comerciales".

Qué le cuestionan a Milei

Los abogados aclararon que su presentación no contiene una imputación penal ni afirma que haya existido un acuerdo económico entre el Presidente y las compañías involucradas. El planteo apunta específicamente a determinar si las publicaciones resultan compatibles con las obligaciones éticas que establece la normativa para quienes ejercen funciones públicas.

En ese sentido, sostuvieron que la cuestión central es establecer si un mandatario puede difundir, con su nombre y su imagen, una pieza publicitaria que atribuye a su gestión la llegada comercial de una empresa privada.

"La cuestión central consiste en determinar si un Presidente en ejercicio puede, sin infringir las pautas éticas que lo obligan, difundir con su nombre y su imagen una pieza que atribuye a su gestión el desembarco comercial de una empresa privada identificada por su marca y por su local", señalaron.

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La presentación invoca el artículo 42 de la Ley 25.188 de Ética Pública, que establece que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los organismos públicos debe tener carácter educativo, informativo o de orientación social y no puede incluir nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios.

También cita el artículo 2 de esa misma ley, que obliga a los funcionarios a desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud y buena fe, y establece que deben abstenerse de utilizar las instalaciones y servicios del Estado para promover productos, servicios o empresas.

Sobre el video de LEGO, los denunciantes señalaron que la pieza "exhibe la imagen del Presidente, lleva su nombre en la leyenda final y atribuye a su gestión un hecho económico determinado mediante la expresión 'gracias a'".

Y agregaron: "Esa atribución causal no surge acreditada de las constancias; es una afirmación política, y la propia prensa consignó que la marca ya operaba en el país".

Otro de los puntos que plantearon es que todavía no se conoce quién produjo los videos, con qué recursos fueron realizados ni si existió algún tipo de contacto entre las empresas y el Poder Ejecutivo.

Por eso, advirtieron que la investigación deberá determinar si se utilizaron recursos públicos para elaborar o difundir las piezas y si hubo alguna vinculación entre el Gobierno y las compañías.

Los pedidos a la Oficina Anticorrupción

Entre las medidas solicitadas, los denunciantes pidieron que se requiera a la Presidencia y a los organismos competentes de la Secretaría de Comunicación que informen si la cuenta @javiermilei funciona como un canal oficial de comunicación del Poder Ejecutivo.

También reclamaron que se identifique quién elaboró los videos y con qué recursos humanos, técnicos o presupuestarios, además de establecer si existió contacto, acuerdo o relación entre el Gobierno nacional y LEGO, sus representantes u operadores locales.

A su vez, solicitaron que se invite al Presidente a brindar las explicaciones que considere pertinentes y que la OA informe si existen antecedentes, dictámenes o criterios sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios para mencionar o destacar empresas privadas.

Finalmente, pidieron que el organismo emita un dictamen sobre la compatibilidad de las publicaciones con la Ley de Ética Pública y el Código de Ética de la Función Pública.

La presentación también reconoce que el caso plantea una tensión con la libertad de expresión del Presidente. Sin embargo, sostiene que no se está solicitando censura ni el retiro de los contenidos, sino un pronunciamiento sobre la compatibilidad de esas conductas con las obligaciones que impone el ejercicio de la función pública.

"Quien ejerce la Presidencia no deja de ser titular de derechos, pero tampoco queda exento de las pautas que la ley impone, sin excepción, a quienes desempeñan función pública", argumentaron.

Y concluyeron con un cuestionamiento al organismo de control: "Un ordenamiento que prohíbe en su letra la promoción personal en la publicidad oficial, y que no obtiene pronunciamiento alguno de su autoridad de aplicación cuando aparecen el nombre y la imagen del Presidente atribuyéndose un hecho económico, deja vacía su propia prohibición".