Javier Milei: "El ajuste fiscal no se negocia"

En declaraciones a Ámbito, el Presidente se mostró optimista por el rumbo económico. Tras el retiro del capítulo fiscal, en el Gobierno confían que Diputados aprobará la ley ómnibus y estiman que los mercados no se verán afectados.

"El ajuste fiscal no se negocia y la decisión del Parlamento no afecta nuestro programa de corto y mediano plazo”, dijo a Ámbito el presidente Javier Milei. Esta frase resume el ánimo imperante en el Gobierno respecto a la decisión que se conoció el viernes pasado cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió anunciando que “se retiraba el capítulo fiscal de la ley” para facilitar la aprobación de la ley ómnibus .

La decisión, que tomó por sorpresa a la mayoría de los diputados, según el Gobierno, deja sin argumentos a la dirigencia política para negarse a votar la ley ómnibus . Además, están convencidos de que, si ahora no votan la iniciativa del Poder Ejecutivo, “quedaran expuestos ante la sociedad”, y agregan “más aún”.

Tan firme es esta convicción en el Gobierno que recuerdan que fue justamente una pregunta de Ámbito la que disparó la frase de Caputo, cuando en ocasión del anuncio del acuerdo, alcanzado con el Fondo Monetario Internacional dijo: "Si la ley no pasara, creo que es una muy mala noticia", aunque a continuación aclaró: "Aún si la ley no pasara, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo", prometió el ministro. Y advirtió: "Por supuesto que en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras".