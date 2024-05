Con una exposición anti Estado, Javier Milei montó un show liberal y presentó su libro en el Luna Park

Luego, prosiguió con un breve resumen del contenido de las secciones de su libro denominado "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", en el que, según explicó, analiza y describe algunos de los problemas de la teoría económica neoclásica, como también las herramientas para "enfrentar al socialismo del Siglo XXI", entre los que se encuentran "aquellos que quieren voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria", dijo.

Javier Milei: "El monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado"

En su exposición, el mandatario habló sobre "la trampa neoclásica" y cuestionó a quienes plantean críticas hacia los monopolios empresariales pero no hacen alusión al rol del Estado. "Le vamos a decir algo incómodo a los políticos. Es que en realidad los únicos monopolios que son malos, según la definición de Lord Coke que toma Adam Smith, que es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad de ser la única para vender un producto en un lugar. Y si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del estado encima. Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado, por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado", apuntó.

javier milei reuters.jpg

Tras renovar sus criticar al Estado desde su postura anarco capitalista, Milei se refirió a la conceptualización de la palabra "mercado" que abunda entre los economistas. "Mi experiencia de interactuar con muchos economistas es que cuando uno les pregunta qué es el mercado no lo saben", dijo y lo comparó como si "un médico no sepa qué es una pierna. Es raro".

Esa dificultad para comprender el sentido de la palabra "mercado" lo impulsó a explorar una definición propia. "Al menos en mi definición lo entiendo como un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad", dijo.

Según explicó, sus diferencias con la tradición de la Escuela de Chicago (neoclásica) es que dicha corriente considera que "el único elemento por el cual existe el Estado es porque estamos ante la presencia de fallos del mercado". "Yo digo. Los fallos de mercado no existen. Si consideran que hay un fallo de mercado, les sugiero que revisen si no está la influencia del Estado. Porque si está la intervención del Estado, el problema no es el mercado, la gente, sino los políticos", disparó.

A continuación, se preguntó "por qué los economistas hacen eso" de mencionar los fallos de mercado. "Entonces qué hice. Me fui a papá", dijo, y rápidamente, mirando al público donde se encontraba Norberto Milei, aclaró: "No a vos. A Adam Smith. A vos no (risas)". "Una idea de Smith, de las más maravillosas, es la idea de la mano invisible. Es que cada uno guiado por su propio interés conduce al máximo bienestar general. Por lo tanto no necesitamos que se meta nadie en el medio", reiteró sobre la intervención del Estado.

Milei sobre la política y la batalla cultural: "Lo que importa es tener poder"

En otro pasaje del evento, el mandatario dialogó con el diputado José Luis Espert sobre los fundamentos de su libro y el lugar del liberalismo en la actualidad. Allí, Milei se refirió a la necesidad de intervenir desde la política para "no quedarse solamente en la batalla cultural".

"Si nos quedamos en la batalla cultural, esto no funciona. Se necesitan los jugadores para que se mueva la pelota. En ese sentido, hay liberales que ya sea por envidia o por ser unos fracasados o incapaces se dedican a tirarle piedras a los propios. Te pasó a vos, me pasó a mi, nos pasa a todos los que decidimos meternos en el barro. Pero la realidad es que si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa es tener el poder", reconoció.

Luego, valoró el apoyo de Espert desde el primer momento y contó el momento en que decidió ingresar al mundo de la política. "Cuando decidí meterme en política dije 'estos es como las dinámicas exponenciales' que tienen la característica de arrancar lento, pero cuando aparece el punto de giro no se puede parar más. Y ese punto de giro fue en 2019. Fuiste vos, profe", le dijo al diputado. Aunque reconoció que "las fuerzas del cielo nos metieron un combustible enorme".

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el gabinete nacional asistieron al show libertario de Milei

Desde Guillermo Francos y Luis Caputo hasta Patricia Bullrich, los principales ministros del Gabinete nacional asistieron al evento en el Luna Park. También se encuentra presente el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, el asesor no oficial Federico Sturzenegger y la diputada Lilia Lemoine, al igual que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

También se ubicó en ese lugar principal jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, junto con los legisladores amarillos Hernán Lombardi y Diego Santilli, el parlamentario libertario Alberto Benegas Lynch y los influencers Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

En lugares expectantes además estuvieron el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini; y la diputada nacional Lilia Lemoine, entre otros.

Guillermo Franco, Daniel Scioli y Patricia Bullrich.jpg El ministro del Interior, Guillermo Francos, junto a su amigo y secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. Detrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Críticas a Cristina Kirchner y Pedro Sánchez en el acto de Milei en el Luna Park

En el Luna Park, una histórica sede de eventos deportivos y recitales en el centro de la capital argentina, se desplegaron las banderas amarillas y negras de los seguidores de Milei, con imágenes de un león, como lo nombran y se nombra a si mismo el líder del gobernante La Libertad Avanza (LLA).

El público presente en el Luna Park cantó contra la expresidenta Cristina Kirchner. Al escuchar "Cristina se va presa", el mandatario dijo entre risas: "Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastantes quilombos?". A continuación, la militancia libertaria dedicó insultos al presidente español, Pedro Sánchez.

presentacion libro de milei en el luna park crédito Mariano fuchila.jpg Mariano Fuchila

Durante toda la jornada se vivieron escenas típicas de shows musicales, donde abundaron las largas colas en Plaza Roma de la gente que quería ingresar al Luna Park para la presentación del nuevo libro del mandatario. Ante esa situación, desde la organización se dispuso habilitar un remanente de entradas para aquellos que aguardaban para ingresar al mítico estadio de Bouchard y Corrientes.

La presentación del libro, que estaba prevista para el 12 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, fue pospuesta tras diferencias entre el gobierno y la organización del tradicional evento.

Javier Milei Luna Park Crédito; Mariano Fuchila para Ámbito Financiero.jpg Iñaki Gutiérrez, miembro del equipo de La Libertad Avanza, llegando al estadio Luna Park para asistir a la presentación del libro del presidente Javier Milei. Mariano Fuchila

El show tuvo lugar en medio de la tensión diplomática entre Argentina y España, que retiró este martes a su embajadora en Buenos Aires, y en el marco de un conflicto social en la provincia de Misiones (noreste) con personal policial, de salud y docentes exigiendo aumentos salariales.

Adorni consideró que el presidente, quien ya tiene publicados otros libros, "no festeja absolutamente nada" con este evento y aclaró también que será financiado de manera privada a través de las regalías obtenidas por el libro.