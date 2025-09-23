Duro discurso de Lula da Silva contra Donald Trump en la ONU: "Ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma"

El presidente de Brasil cargó contra su par de EEUU ante la Asamblea General. “No existe justificación alguna para las medidas unilaterales y arbitrarias en contra de nuestras instituciones”, dijo. También condenó el genocidio en Gaza.

El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, confrontó a su par de EEUU, Donald Trump en el discurso de apertura de líderes en Naciones Unidas. "Ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma" , alertó en el foro internacional.

En un discurso que se extendió durante más de 40 minutos, el máximo mandatario brasileño realizó un repaso por los principales desafíos que afrontan las naciones en todo el mundo. En este escenario, hizo particular hincapié sobre el respeto por la soberanía de cada país , la necesidad de regular Internet y las nuevas herramientas de IA, la lucha contra el hambre en todo el mundo, la resolución de los conflictos armados - principalmente en Gaza y Ucrania -, el calentamiento global y la actual tensión en el comercio internacional, desatada a raíz de los aranceles recíprocos impuestos por Trump.

Sin mencionarlo directamente, el líder brasileño se posicionó en las antípodas del mandatario estadounidense y abogó por un liderazgo mundial distinto, basado en el multilateralismo y el respeto por "la voz del sur global".

En medio de crecientes tensiones con el republicano por los aranceles del 50% impuestos a Brasil, Lula se erigió como una alternativa a los liderazgos globales actuales y lanzó dardos contra la administración estadounidense y su posicionamiento en diferentes temáticas que afectan hoy a diferentes países de todo el mundo.

"ONU simboliza la máxima expresión de las expresiones de paz y prosperidad. Hoy no obstante los ideales que inspiraron a sus fundadores en San Francisco se ven amenazados como nunca antes en su historia . El multilateralismo se encuentra en una encrucijada", aseguró en el comienzo de su discurso.

El punto de confrontación más alto llegó cuando Lula aseguró que Brasil vive "un ataque sin precedentes" a sus instituciones y economía. "La agresión contra la independencia del poder judicial es inaceptable. Esta interferencia en asuntos nacionales se ve asistida por una derecha extrema sometida, que siente nostalgia por las hegemonías del pasado", aseveró.

trump lula

"Ante los ojos del mundo, Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes lo apoyan. Nuestra democracia y nuestra soberanía no se regatean", fue la respuesta del mandatario ante la creciente tensión también en el plano judicial, ante el apoyo de Trump al expresidente, Jair Bolsonaro, recientemente condenado por el máximo tribunal de justicia brasileño.

Sobre el comercio internacional, Lula analizó: "Pocos sectores han empeorado tanto como el sistema de comercio multilateral, con medidas unilaterales que han hecho que los principios fundamentales se conviertan en palabras huecas. Han alterado las cadenas de valor y echado por tierra la economía global que se ha sumido en una espiral perniciosa de altos precios y estancamiento. Es urgente refundar la OMC".

Los conflictos armados

En referencia a los actuales conflictos armados, el presidente brasileño sostuvo que "ninguna situación es mas emblemática del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza como lo que está ocurriendo en Palestina".

"Los atentados terroristas que perpetró Hamás son indefendibles desde cualquier óptica", reconoció el líder latinoamericano. Sin embargo, luego sentenció: "Pero nada, absolutamente nada, justifica el actual genocidio en Gaza".

"En Gaza, bajo toneladas de escombros, se encuentran sepultados decenas de miles de mujeres y niños inocentes", alertó y luego volvió a disparar dardos sobre los gobiernos de Israel y Estados Unidos: "Esta masacre no hubiera ocurrido sin la complicidad de quienes pudieron haberla prevenido. En Gaza el hambre se usa como arma de guerra y el desplazamiento forzado de la población se da de manera impune".

En este sentido, Lula mostró su preocupación y aseguró que "la propagación de este conflicto a Líbano, Siria, Irán, Qatar, alimentan una carrera armamentística sin precedentes".

Además, también aseguró que "el camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela" y alertó contra "el uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado" algo que describió como "ejecutar a alguien sin juicio", tras los ataques de Estados Unidos a embarcaciones provenientes de Venezuela.

Por último, sobre la guerra entre Ucrania y Rusia - que ya lleva más de tres años en desarrollo desde su estallido - el mandatario brasileño opinó que "la reciente reunión en Alaska dio esperanza de que habría una salida negociada". "Es necesario allanar el camino hacia una solución realista, lo cual representa tomar en cuenta las preocupaciones legitimas en seguridad de todas las partes", sentenció.

La necesidad de regular Internet y la IA

"Internet no puede ser la tierra de la anarquía", explicó durante su discurso. "La reglamentación no supone coartar la libertad de expresión, sino que más bien es garantizar que lo que ya es ilegal en el mundo real se trate de la misma manera en el entorno virtual", explicó sobre los problemas en el terreno digital.

Así, aseguró que "los ataques contra la reglamentación ayudan a encubrir intereses ocultos y ofrecen abrigo para la delincuencia, el fraude, la trata humana, la pedofilia y los ataques contra la democracia".

Por último, y en referencia al surgimiento y fortalecimiento de la Inteligencia Artificial en todo el mundo, Lula concluyó: "Para paliar los riesgos de la IA estamos comprometidos a consolidar la gobernanza multilateral con apego al pacto digital mundial que se aprobó en esta plenaria el año pasado".

El cambio climático

Sobre el cambio climático, Lula aseguró que "llegó el momento de pasar de la negociación a la aplicación". Así, instó a que esta problemática se convierta "en el corazon que da vida a la ONU, porque merece toda su atención".

"Brasil se ha comprometido a reducir sus emisiones a razón de 59 a 67% abarcando todos los gases de efecto invernadero y todos los sectores de la economía", remarcó.

En este escenario, el mandatario brasileño apuntó contra los países desarrollados y analizó: "Los países en desarrollo afrontan al cambio climático mientras también se topan con otros retos mientras los países ricos disfrutan de un nivel de vida alcanzado a expensas de estos 200 años de emisiones de gases invernadero. Se necesita una ambición mucho mayor y garantizar un acceso mucho mayor a los recursos y tecnología y no por caridad sino por Justicia".

"La transición energética no puede permitir que se reproduzca la depredación y la lógica asimétrica de los últimos siglos", aseguró el presidente de Brasil.

El recuerdo de Pepe Mujica y el papa Francisco

Sobre el final de su alocución, el mandatario brasileño se tomó unos minutos para homenajear al expresidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, y al papa Francisco, ambos fallecidos durante el 2024. "El mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas", recordó en un sentido mensaje.

Lula y el Papa La imagen del encuentro entre Lula da Silva y el papa Francisco muestra la sintonía entre los dos líderes. Twitter.

"Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de vida de la ONU. Si siguieran con nosotros probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables. Que los únicos derrotados son quienes se resignan. Que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas", concluyó.