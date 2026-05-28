Quién es Maurice Ostro, el empresario que se reunirá este viernes con Javier Milei

El empresario británico combina negocios, filantropía y vínculos políticos. Es conocido por su relación con el topacio azul más grande del mundo.

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes una reunión con Maurice Ostro , empresario , gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, los negocios y distintas organizaciones vinculadas al diálogo interreligioso y la educación.

Ostro es una figura reconocida en el Reino Unido no solo por su actividad empresarial, sino también por estar vinculado al topacio azul más grande del mundo , una piedra preciosa de más de 2 kilos y 9.381 quilates que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres .

La historia de esa gema comenzó con su padre, Max Ostro , quien descubrió el llamado Topacio Azul del Amazonas en 1986, durante una exploración en la selva brasileña. La piedra permaneció durante años guardada, hasta que Maurice decidió entregarla en préstamo permanente al museo británico.

Desde octubre de 2016, la gema forma parte de la exhibición del Museo de Historia Natural de Londres , donde puede ser vista por el público. Para entonces, Ostro ya había asumido la conducción del negocio familiar, Ostro Minerals , tras la muerte de su padre en 2010.

El topacio azul más grande del mundo se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres.

El vínculo de Maurice con las piedras preciosas venía de antes: a comienzos de la década de 1980 se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America, siguiendo el camino iniciado por su familia en ese rubro.

Negocios, filantropía y vínculos políticos

La carrera de Maurice Ostro no se limitó al negocio de las gemas. También desarrolló emprendimientos en otros sectores, entre ellos una firma de yogur congelado, una empresa de catering para aerolíneas y proyectos vinculados al mundo de los medios.

Además, tuvo una participación activa en organizaciones de caridad. Una de sus iniciativas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a promover la participación de empresas en acciones benéficas.

En 2008 fue designado vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido. Desde ese rol, en 2015 integró una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro también tuvo intervención en espacios vinculados a la política pública británica. Entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro Tony Blair.

Desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto. También integra el Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.

En el plano personal, está casado con Kathy, nombre con el que bautizó una línea de joyas. Además, fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II.