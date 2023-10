Javier Milei fue a cargar nafta y apuntó contra el Gobierno por los combustibles

En paralelo, la titular del PRO, Patricia Bullrich, realizó una encuesta en la red social X (ex Twitter), en la que puso en cuestionamiento la política del Gobierno en materia de combustibles, con una encuesta.

Recién quise cargar nafta. Fui a cinco estaciones de servicio y me dijeron que no había. ¿Ustedes para cuánto más tienen combustible? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2023

“No sólo por nosotros y todo el trabajo que venimos realizando hace dos años, sino porque lo que se define es si la Argentina continúa presa de esta clase política que tanto daño ha ocasionado; o si cambiamos para abrazar las ideas que hicieron grande este país”, agregó Milei.

