Con la llegada de septiembre, Cuenta DNI renovó su grilla de beneficios e incorporó un esperado descuento para acompañar el consumo cotidiano de sus usuarios.
Cuenta DNI renovó sus promociones en septiembre 2026 y vuelve un viejo reintegro
La billetera virtual del Banco Provincia actualizó sus beneficios para el nuevo mes con el regreso de una esperada promoción semanal.
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Durante septiembre, la billetera digital del Banco Provincia mantiene su oferta de promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y garrafas, sumando además una promoción especial por el Día del Maestro y facilidades de financiamiento en cuotas.
Además, conserva las posibilidades de ahorro que forman parte de su esquema habitual en universidades, farmacias, perfumerías y marcas destacadas. A continuación, cada promoción y descuento en detalle.
Cuenta DNI: una por una, todas las promociones de septiembre 2026
- Veterinarias y Pet Shops: regresa el 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $26.650.
- Gastronomía por el Día del Maestro: 30% de descuento el viernes 11 de septiembre, con un tope de reintegro de $15.000 por persona que se obtiene con compras de $50.000.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con un gasto de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona al consumir $15.000.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y persona, alcanzable con compras de $45.000.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un límite de reintegro de $6.000 por semana que se alcanza con $15.000 de consumo.
- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, alcanzable con compras de $32.000.
- YPF Full en locales gastronómicos: 25% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con un tope de $8.000 semanales por persona que se alcanza con consumos de $32.000, sin aplicar para la compra de combustibles.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 mensuales por persona al gastar $50.000.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos, abonando mediante código QR desde la aplicación.
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