Cuenta DNI renovó sus promociones en septiembre 2026 y vuelve un viejo reintegro + Agregar ámbito en









La billetera virtual del Banco Provincia actualizó sus beneficios para el nuevo mes con el regreso de una esperada promoción semanal.

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a reintegros diarios en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y beneficios especiales durante todo el mes. Foto: Banco Provincia

Con la llegada de septiembre, Cuenta DNI renovó su grilla de beneficios e incorporó un esperado descuento para acompañar el consumo cotidiano de sus usuarios.

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Durante septiembre, la billetera digital del Banco Provincia mantiene su oferta de promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y garrafas, sumando además una promoción especial por el Día del Maestro y facilidades de financiamiento en cuotas.

Además, conserva las posibilidades de ahorro que forman parte de su esquema habitual en universidades, farmacias, perfumerías y marcas destacadas. A continuación, cada promoción y descuento en detalle.

La billetera virtual del Banco Provincia detalló cada una de las promociones y reintegros del noveno mes del 2026. Foto: Banco Provincia Cuenta DNI: una por una, todas las promociones de septiembre 2026 Veterinarias y Pet Shops : regresa el 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $26.650.

: regresa el 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $26.650. Gastronomía por el Día del Maestro : 30% de descuento el viernes 11 de septiembre, con un tope de reintegro de $15.000 por persona que se obtiene con compras de $50.000.

: 30% de descuento el viernes 11 de septiembre, con un tope de reintegro de $15.000 por persona que se obtiene con compras de $50.000. Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con un gasto de $30.000.

: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con un gasto de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona al consumir $15.000.

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona al consumir $15.000. Garrafas : 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y persona, alcanzable con compras de $45.000.

: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y persona, alcanzable con compras de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes : 40% de descuento todos los días, con un límite de reintegro de $6.000 por semana que se alcanza con $15.000 de consumo.

: 40% de descuento todos los días, con un límite de reintegro de $6.000 por semana que se alcanza con $15.000 de consumo. Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, alcanzable con compras de $32.000.

: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, alcanzable con compras de $32.000. YPF Full en locales gastronómicos : 25% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con un tope de $8.000 semanales por persona que se alcanza con consumos de $32.000, sin aplicar para la compra de combustibles.

: 25% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con un tope de $8.000 semanales por persona que se alcanza con consumos de $32.000, sin aplicar para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 mensuales por persona al gastar $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 mensuales por persona al gastar $50.000. Librerías de texto : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos, abonando mediante código QR desde la aplicación.