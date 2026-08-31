Denunciaron penalmente a Javier Milei por su charla en la ORT: lo acusan de hacer proselitismo frente a alumnos y de incitar al odio político

Dos abogados presentaron una denuncia contra el Presidente por los dichos que realizó durante su visita a la escuela. Lo acusan de posible abuso de autoridad y de violar la ley Antidiscriminatoria. También cuestionaron que haya arengado a los estudiantes contra el periodismo.

La justicia recibió una denuncia contra el presidente, Javier Milei , por supuestos delitos derivados de su visita a la escuela ORT . La denuncia recayó en el juzgado federal 12.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio , denunciaron penalmente al presidente Milei por el contenido de la charla que brindó el pasado 27 de agosto ante alumnos de 4° y 5° año de la escuela ORT Argentina, durante las celebraciones por el 90° aniversario de la institución.

En la presentación pidieron que se investigue la posible comisión de los delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal y el artículo 3° de la Ley 23.592, además de otras figuras que pudieran surgir.

Según los denunciantes, la actividad había sido presentada originalmente como una charla sobre “Ética e Inteligencia Artificial” , pero, de acuerdo con los videos difundidos posteriormente, el Presidente se habría apartado de ese eje para realizar manifestaciones de contenido político.

En ese sentido, cuestionaron que Milei haya hablado frente a adolescentes sobre “el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos” y sostuvieron que el mandatario habría utilizado su posición institucional para imponer determinadas concepciones políticas en un ámbito escolar.

Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con las expresiones de Milei sobre el marxismo. Los abogados sostienen que el Presidente presentó ante los estudiantes teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo y consideran que esa caracterización excedió una opinión política para convertirse en una forma de estigmatización frente a un auditorio compuesto por menores de edad.

La acusación por sus dichos contra el periodismo

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el momento en que Milei se refirió a los periodistas. De acuerdo con la denuncia, el Presidente afirmó: “Esto es para los periodistas que me tratan de hundir”. Y luego, ante el abucheo de algunos alumnos, los denunciantes remarcaron que respondió: “Díganlo más fuerte que se los festejo”.

Para Magioncalda y Fazio, esas expresiones implicaron una incitación a hostigar públicamente a la prensa frente a un grupo de estudiantes secundarios. En la denuncia sostienen que Milei “abusó de la relación asimétrica” que tenía con los adolescentes y que utilizó el espacio escolar para una “arenga de carácter proselitista”.

Los denunciantes también invocaron la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación Nacional. Sostienen que el discurso presidencial habría afectado el derecho de los estudiantes a una formación basada en el pluralismo y el respeto por la diversidad política.

Qué delitos le atribuyen

La presentación sostiene que los hechos podrían configurar el delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal, y el previsto en el artículo 3° de la Ley 23.592, que sanciona a quienes alienten o inciten a la persecución o al odio contra personas o grupos por sus ideas políticas.

Sobre este último punto, los abogados argumentaron que calificar de “satánicas” a determinadas ideologías no sería simplemente una crítica política, sino una forma de estigmatización. En palabras de la denuncia, esa caracterización “elimina la legitimidad del adversario político, transformándolo en un ‘enemigo’ al que no se debe debatir, sino erradicar o perseguir”.

También cuestionaron específicamente el llamado a los alumnos a abuchear a periodistas y sostuvieron que se trató de una conducta de “aliento explícito al hostigamiento y a la persecución laboral y gremial”

Finalmente, los denunciantes pidieron que la Justicia tenga por formulada la denuncia, impulse una investigación y, una vez determinadas las responsabilidades correspondientes, establezca si existió responsabilidad penal.