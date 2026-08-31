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31 de agosto 2026 - 13:58

El mensaje de Javier Milei tras el anuncio de Lionel Messi: "Muchas gracias hombre imposible"

El Presidente reaccionó al histórico comunicado del capitán argentino con publicaciones en sus plataformas digitales, destacando el legado estadístico y futbolístico del astro rosarino.

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El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó sus sensaciones en redes sociales luego de que Lionel Messi confirmara formalmente el fin de su etapa con la camiseta de la Selección argentina. A través de su cuenta de Instagram, el jefe de Estado reposteó una imagen del atacante acompañada por la frase: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

El homenaje del mandatario incluyó la difusión de un fragmento audiovisual del año 2018, en el que un seguidor elogiaba el rendimiento deportivo del rosarino al catalogar sus métricas como inalcanzables en la historia del fútbol.

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La carta de despedida de Messi y su legado

El saludo presidencial se produjo a raíz del emotivo comunicado con el que “La Pulga” hizo pública su decisión de dejar la Albiceleste. El rosarino, campeón en la Copa del Mundo Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América (2021 y 2024), reveló que la determinación la adoptó el pasado 21 de julio, poco después de disputar la final ante España y días antes del fallecimiento de su padre.

  • “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”.

  • “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

  • “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando desde afuera”.

El mensaje de Messi cerró con un agradecimiento a su familia, cuerpo técnico y compañeros, expresando el orgullo de haber regalado “momentos soñados” al público argentino a lo largo de dos décadas de trayectoria internacional.

Lionel Messi y Lionel Scaloni tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi y Lionel Scaloni tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Gentileza FIFA

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