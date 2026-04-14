Javier Milei, sobre la inflación de marzo: "El dato es malo" + Seguir en









El presidente Javier Milei admitió que el último dato de inflación “es malo” y genera rechazo en el Gobierno, aunque aseguró que existen fundamentos para esperar una desaceleración en los próximos meses.

Javier Milei admitió que el último dato de inflación "es malo".

El presidente Javier Milei se refirió al último dato de inflación de 3,4% en marzo y admitió que “es malo” y que no cumple con las expectativas del Gobierno. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario expresó su rechazo al nivel actual de precios, aunque aseguró que existen fundamentos para proyectar una mejora en los próximos meses.

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“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, sostuvo Milei, en un tono enfático que refleja la centralidad del combate a la suba de precios en su gestión económica.

Sin embargo, el Presidente planteó una mirada más optimista hacia adelante. Según explicó, hay “elementos duros” que permiten comprender lo ocurrido y, sobre todo, sostener la expectativa de que la inflación retome un sendero descendente en el futuro.

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El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026 El mensaje se da en un contexto de alta sensibilidad económica, donde el comportamiento de los precios continúa siendo una de las principales preocupaciones tanto para el Gobierno como para la sociedad.

Por otra parte, Milei adelantó que ampliará su análisis en una exposición ante la AmCham Argentina, donde brindará más detalles sobre la evolución de la inflación y las perspectivas económicas. El posteo concluyó con su habitual consigna política: “VLLC!” (Viva la libertad, carajo).