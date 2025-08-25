Javier Milei: "No me importa el daño que quieran hacer hasta el 7 de septiembre"







El Presidente participó de la inauguración de un nuevo edificio de la empresa Corporación América, de la que fue empleado tiempo atrás. Lo acompaña su hermana, Karina.

En medio de los escándalos por las coimas en ANDIS, el presidente Javier Milei, junto a su hermana, Karina, participa este lunes de la inauguración de la nueva sede de la empresa Corporación América. En ese contexto, evitó referirse a las denuncias y habló sobre la oposición y la campaña electoral: "No me importa el daño que quieran hacer hasta el 7 de septiembre".

“Es un placer estar acá. Me siento como en casa. Quiero agradecer a Corporación América, a Eduardo Eurnekian y a su equipo de trabajo", dijo el jefe de Estado sobre su antiguo empleador y no dudó en afirmar que su paso por la empresa "fue fundamental" para su "amor por el sector privado". “En esta casa Javier es muy querido, todos lo recordamos como compañero de trabajo. El afecto que sentimos por vos hace que para nosotros esta sea tu casa”, dijo Hugo Eurnekian, hijo del empresario, al presentarlo.

Durante su discurso, el mandatario destacó el lugar que ocupa la compañía en su carrera profesional, remarcó la importancia del sector privado como "locomotora que nos lleva al progreso" y se refirió al programa económico de su gobierno, que no dudó en calificarlo como “exitoso” pese a las andanadas “destituyentes” de la oposición “que apuntan a romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento”.

“Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, esto era previsible porque, como en el ajedrez, las negras también juegan”, afirmó respecto a los reveces que sufrió su gobierno en el Congreso en las últimas semanas, donde el bloque legislativo libertario no logró defender una serie de decretos desregulatorios impulsados por el Ejecutivo y quedó al borde de sufrir el primer rechazo en la historia argentina a un veto presidencial.

