Javier Milei advirtió que EEUU "dejará de apoyar" a la Argentina si el país "vuelve al populismo"







El Presidente se expresó a través de sus redes sociales, donde agradeció a Donald Trump su apoyo y confió en que "los argentinos no van a volver al pasado".

Javier Milei agradeció a Donald Trump por recibirlo en la Casa Blanca.

Tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei publicó este martes un mensaje en el que celebró el encuentro y subrayó la alineación estratégica entre la Argentina y Estados Unidos. El mandatario sostuvo que el apoyo de Washington resulta clave para la continuidad del programa económico y advirtió que podría diluirse si el país “vuelve al populismo”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario agradeció a su par por recibirlo y escribió: "Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)".

"El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo", continuó.

En ese sentido, expresó que "si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País", pero aseguró que confía "en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/1978222701446934563?s=48&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca.



Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca: "Si pierde las elecciones no seremos generosos con Argentina" El presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un almuerzo en la Casa Blanca junto a su par Donald Trump y al titular del Tesoro, Scott Bessent, luego de que se confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina. Trump le brindó un fuerte respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones legislativas: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina". Como adelantó Ámbito, los líderes no mantuvieron una bilateral, sino que compartieron un almuerzo junto a sus comitivas, del que participa la prensa. Tras una breve alocución de Milei en la que agradeció a Trump por el rescate de los rehenes argentinos en Gaza, Trump se metió en la política interna de la Argentina y aseguró: "Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones". Trump dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. "Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo", afirmó. "Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir", agregó. “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, prometió Bessent.