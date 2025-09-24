Para Carlos Melconian, el acuerdo con el FMI "es un bebé de pecho" al lado del auxilio del Tesoro de EEUU

El economista describió así la última medida del gobierno de Javier Milei con EEUU. También lo consideró "muy fuerte" y "un giro de 180 grados".

"Tenemos que ver cómo decanta, sus detalles, el formato de implementación, la transición, las personas. Es un giro de 180", adelantó Melconian.

El economista Carlos Melconian se refirió al auxilio del Tesoro de EEUU al gobierno de Javier Milei . En comparación con el acuerdo con el FMI , dijo que esa anterior medida "es un bebé de pecho" al lado del reciente apoyo del gobierno de Donald Trump.

"Esto es muy fuerte", comenzó diciendo Melconian al referirse al twit de esta mañana del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Allí, el estadounidense expresó que el Tesoro "está listo para comprar bonos argentinos en dólares" y "para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria ".

En esa línea, y tras la reunión de Milei con Trump ayer, siguió: "Después tenemos que hablar de qué puede venir dentro de una cosa de este tipo , que estamos totalmente en bolas", en diálogo con Radio con Vos.

" Acá todo lo que tenés en mente por hacer se reduce porque no va a venir un ministro de economía con un programa. El ABC de lo que puede haber detrás de todo esto ya se sabe" , advirtió el economista.

Y completó que no espera "una cosa de gran valor agregado" de parte de la cartera de Luis Caputo "porque se somete a esto": " Tenemos que ver cómo decanta, sus detalles, el formato de implementación, la transición, las personas. Es un giro de 180. Empezás fantasear, aparece un monto que no es claro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970821535507026177&partner=&hide_thread=false Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



Under President Milei, Argentina has taken important strides… https://t.co/TlzvkbNxII — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025

Reflexionando sobre el auxilio del Tesoro, expresó: "Yo algún día dije 'a Milei le va a ir bien si recupera el peso'. Todo lo contrario de lo que dice, porque cuanto más entierren la dolarización es que hay algo que le está yendo mal".

Para Melconian, "el éxito" de este tipo de anuncios, con quienes denominó pesos pesados atrás de estos planes, "es que no tengas que usar lo que te quieren dar, porque eso es que recuperaste la confianza y no necesitás eso".

De cara al futuro, "el proceso de confianza que viene por delante es muy importante" y lo vinculó con la actitud de Milei: "Hay que ver cómo vuelve el Presidente y cuál empieza a ser su actitud".

scott bessent tesoro estados unidos.jpg "Acá todo lo que tenés en mente por hacer se reduce. El ABC de lo que puede haber detrás de todo esto ya se sabe", advirtió el economista.

Melconian, la comparación FMI-Tesoro de EEUU y el caso de México

Al serle sugerido si era posible una comparación entre el último acuerdo con el FMI y este apoyo del Tesoro, Melconian fue contundente: "Esto no tiene nada que ver con el Fondo. Lo del FMI y sus acuerdos son un bebé de pecho al lado de esto pero no por magnitud sino por involucramiento en otro nivel".

"Yo creo que hasta el Fondo está en el cuartito de al lado de Bessent, sentado como parte de un acreedor de un concurso o la quiebra. Esto lo ve pasar el Fondo", siguió.

Un antecedente de este tipo de auxilio se registra en México en 1994. Al respecto, el presidente del Banco Nación dijo: "Tengo que ver lo que hay adentro, la contrapartida. México puso las garantías petroleras de Pemex arriba de la mesa. Siempre hay garantías".

El mensaje de Scott Bessent

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent se refirió a la reunión de Trump con Milei ayer y dijo que desde la administración republicana están "listos para hacer lo necesario para apoyar" a la Argentina.

Destacando "la estabilización, la consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas" en la gestión libertaria, dijo que su cartera está lista para "comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan".

Además mostró su disposición para dar "un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria", sobre lo cual adelantó que ya hubo "conversaciones activas".

"El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", agregó.

Por último, contó que la gestión trumpista podría "comprar deuda gubernamental secundaria o primaria" a la par de un trabajo conjunto "para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas".