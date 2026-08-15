Alertan por el estado de las rutas: denuncian accidentes y daños ante el freno de la obra pública

Dirigentes provinciales y municipales apuntaron contra el Gobierno por la falta de mantenimiento y la preocupación por la seguridad vial. Se registraron alrededor de 4.000 muertes por accidentes durante 2025.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar bajo cuestionamiento en medio de la decisión del Gobierno nacional de reducir el financiamiento destinado a la obra pública como parte de su estrategia para sostener el equilibrio fiscal . Dirigentes provinciales y municipales denunciaron falta de mantenimiento , recursos sin ejecutar y un creciente impacto sobre la seguridad vial .

Los baches y el deterioro de las calzadas provocaron problemas cotidianos para quienes utilizan los corredores nacionales, desde roturas de cubiertas y amortiguadores hasta daños en camiones. En algunos sectores, los conductores incluso debieron recurrir a las banquinas para esquivar pozos y continuar sus recorridos.

Las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial registraron alrededor de 4.000 muertes por accidentes durante 2025 , un escenario que volvió a colocar en discusión las condiciones de la infraestructura vial del país.

A su vez, dirigentes cuestionaron el nivel de ejecución de los recursos disponibles. Según los datos señalados, en mayo, sobre $450.000 millones previstos, solamente se ejecutaron $83.000 millones .

Uno de los puntos donde la problemática adquirió especial relevancia fue el c orredor que conduce hacia Vaca Muerta , debido al intenso tránsito pesado relacionado con la actividad energética.

Por esa vía circulan alrededor de 200 camiones por día. En uno de los recorridos mencionados, desde Entre Ríos hasta Añelo, cada vehículo consume aproximadamente 875 litros de gasoil, una muestra de la magnitud del movimiento logístico que atraviesa la zona.

Una de las rutas que preocupa es la que lleva a Vaca Muerta.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzoto, cuestionó las condiciones de los caminos y calificó el escenario como un "estado de abandono y deterioro tal" que terminó convirtiéndose en una "trampa mortal".

En diálogo con C5N, la jefa comunal remarcó además las dificultades particulares que enfrenta la localidad de Río Negro. Pese a tratarse de una ciudad estrechamente vinculada con la producción petrolera, explicó que se encuentra a unos 150 kilómetros de los centros sanitarios de mayor complejidad y no dispone de terapia intensiva ni centros de diálisis.

Frente a la falta de respuestas, el municipio realizó más de 11 operativos de bacheo con recursos propios sobre una ruta nacional. Salzoto cuestionó que la vía genera "grandes ganancias al Gobierno nacional a través de los impuestos que tributan los miles de camiones".

El reclamo por los fondos para las rutas

La intendenta sostuvo que inicialmente confió en los compromisos que se asumieron en Buenos Aires junto a Diego Santilli durante las conversaciones vinculadas con la aprobación del Presupuesto 2026, especialmente por el carácter estratégico de la ruta para el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, ante la persistencia de los problemas, Salzoto resumió su posición con una frase: "Me cansé".

La funcionaria explicó además que el municipio confeccionó un registro de los baches y cráteres que los habitantes deben sortear diariamente. En ese contexto, cuestionó la existencia de $1,5 billones que, según denunció, permanecen subejecutados y retenidos en la "timba" para contribuir al sostenimiento del superávit fiscal.

Salzoto reclamó conocer qué destino reciben los impuestos recaudados y exigió que los recursos correspondientes vuelvan a utilizarse para reparar y mantener las rutas.

Los cuestionamientos por la recaudación del impuesto a los combustibles

La senadora Ana Marks, por su parte, también cuestionó el manejo de los fondos vinculados con la infraestructura vial y apuntó particularmente contra el destino de la recaudación proveniente del impuesto a los combustibles.

La legisladora sostuvo que los recursos cobrados a través de ese tributo deberían destinarse a las rutas, pero denunció que permanecen retenidos en la "timba financiera" y son utilizados en operaciones estatales orientadas a sostener el superávit.

El reclamo de los dirigentes puso así el foco en el contraste entre el objetivo fiscal del Gobierno y las consecuencias que, según denunciaron, genera el deterioro de la infraestructura vial sobre municipios, transportistas y usuarios.

Marks sintetizó su cuestionamiento con una dura definición: "El déficit es con los intendentes que bachean con sus fondos y con las familias que pierden a sus familiares".