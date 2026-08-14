El debate al interior del PRO sobre un acuerdo con LLA: entre "blindar el cambio" y evitar "el rejunte electoral"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a las negociaciones con los libertarios y pidió que se incorpore a la mesa de discusión la agenda del desarrollo. Para la legisladora porteña Laura Alonso, el objetivo debe ser reafirmar el rumbo del país.

Los contactos entre la primera plana del PRO y La Libertad Avanza (LLA) para explorar un posible acuerdo de cara a las elecciones del 2027 generaron movimientos al interior del macrismo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se mostró de acuerdo en avanzar en una alianza pero llamó a evitar "un rejunte" con fines electorales. En el ámbito porteño, la legisladora Laura Alonso habló de "blindar el cambio" para evitar que gane el peronismo.

Luego de la reunión desarrollada el jueves por la mañana en la Casa Rosada entre dirigentes de las dos fuerzas políticas, el mandatario patagónico habló en el marco del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) donde sentó posición sobre la discusión de un acuerdo con los libertarios.

"Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos" , expresó el chubutense. En ese sentido, aseguró que "el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”.

"Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años" , y puso de ejemplo la situación de su provincia donde "nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y libertarios también. ¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo" , expuso.

También, en ese marco puso sus condiciones ante la posibilidad de hacer alianzas electorales en el acuerdo que intentan el PRO y La Libertad Avanza. Al respecto dijo: "Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo" , reafirmó.

Torres no fue la única voz del PRO que se expresó tras el primer encuentro LLA-PRO. Para la legisladora y exvocera del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, el partido que a nivel nacional conduce Mauricio Macri está dispuesto a seguir trabajando en pos de "blindar el cambio” que lleva adelante Javier Milei.

“Desde la boca de Mauricio y también de Jorge Macri, nos vas a escuchar a nosotros, los del PRO, diciendo que queremos blindar el cambio: que al Gobierno nacional le vaya bien, que a la Argentina le vaya bien y que los argentinos estén mejor”, aseguró la diputada en una entrevista con Radio Continental.

Alonso consideró que la mesa de trabajo que conformaron ambos espacios y que tuvo a Fernando De Andreis, diputado por CABA, como uno de los representantes del bastión que gobierna el macrismo desde hace 20 años, fue un “primer paso" de cara a "reconstruir confianza con el Gobierno nacional”.

En sintonía con las declaraciones recientes del jefe de Gobierno porteño, Alonso planteó las negociaciones con LLA en términos de la construcción de una barrera que permita evitar un eventual regreso del kirchnerismo al poder. “El país debe salir del péndulo y de la trampa populista que nos trajo tanto sufrimiento, inflación, corrupción y pobreza”, afirmó.

La referente del PRO, exdiputada nacional por CABA entre 2009 y 2015 y otrora titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri en Nación, también se refirió al rumbo de la gestión porteña, a la cual identificó con el “orden del espacio público”. En ese sentido, destacó el desalojo de 903 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus legítimos dueños desde 2024 en la ciudad.

Presidencia

La Libertad Avanza y el PRO encaran una nueva etapa de diálogo y apuntan a 2027

Tras el encuentro en Casa Rosada, De Andreis aseguró que "fue una buena primera reunión". Consultado sobre el contenido de las charlas, aseguró que "no se habló de cuestiones electorales" ni tampoco se abrió una negociación respecto a acuerdos por distritos. "Falta muchísimo para lo que tiene que ver con acuerdos electorales", señaló quien fuera Secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además del diputado nacional, del cónclave participaron el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, el vicepresidente de LLA, Martín Menem, y el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo Lule Menem. Según pudo saber este medio, la reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la venia de Karina Milei, quien no estuvo en el encuentro.

"Hemos trabajado en lo parlamentario durante dos años y medio y la idea ahora es subir un nivel más en cuanto a la transformación que necesita la Argentina", afirmó en la misma línea a este medio Martín Menem.

Aunque también se repasó la agenda del Congreso para los próximos meses, el objetivo central fue comenzar a ordenar una relación que durante los últimos meses atravesó diferencias y desencuentros. La intención, según coincidieron los participantes, es establecer una dinámica periódica que permita avanzar en una estrategia común.