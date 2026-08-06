El Consejo de la Magistratura aprobó el anteproyecto de Presupuesto 2027 para el Poder Judicial

La iniciativa contempla más de $2 billones para el funcionamiento de la Justicia el año próximo. Recibió luz verde por parte de la Comisión de Administración Financiera, tras evaluar las gestiones para afrontar el déficit operativo.

La Comisión de Administración Financiera (CAF) del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este jueves, por unanimidad, la composición y el monto de las erogaciones del Anteproyecto de Presupuesto 2027 del Poder Judicial de la Nación, que asciende a $2.841.911.406.537 .

Durante la reunión, el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady , presentó un informe sobre la situación económico-financiera del organismo y detalló las gestiones realizadas para afrontar el déficit operativo.

Según explicó, el pasado 4 de agosto se remitió a la CAF el informe correspondiente al mes de julio, con el estado de ingresos, egresos y la proyección financiera.

En ese marco, señaló que se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, una asistencia de $550.000 millones , de los cuales se recibió aproximadamente la mitad. Esos recursos serán destinados a cubrir las obligaciones del mes en curso y a atender parte del déficit operativo, que asciende a $143.000 millones .

Varady también informó sobre los avances del Comité Tripartito, al señalar que se entregó de manera provisoria un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Corrientes, acuerdo que ya fue suscripto por la presidencia de la Cámara y las autoridades del organismo.

En relación con la implementación del sistema acusatorio, indicó que el Ministerio de Justicia cumplió con el compromiso asumido al entregar 105 notebooks correspondientes a enero de 2026 y que, además, se recibieron 180 equipos adicionales para cumplir con el convenio vigente. Asimismo, adelantó que ya se solicitó el equipamiento necesario para la próxima jurisdicción donde se implementará el nuevo sistema.

Entre las decisiones adoptadas durante la reunión, la Comisión también aprobó la implementación del Expediente Digital Administrativo para el Consejo de la Magistratura, una medida orientada a modernizar la gestión interna del organismo.

Además, dio luz verde a la solicitud de anticipo de fondos presentada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para financiar la organización y el desarrollo del proceso electoral mediante el cual se elegirán los representantes del estamento de la abogacía para el período 2026-2030.

Avanza la creación de la Justicia Laboral de CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sigue a paso firme con el plan para dar forma a la futura Justicia Laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

En el oficialismo consideran que los pliegos de los próximos magistrados y fiscales contarán con el visto bueno de la Legislatura y estiman que para febrero estarían dadas las condiciones para que la nueva estructura pueda comenzar a funcionar.

"Estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema para resolver los conflictos laborales de manera moderna y ágil", dejó en claro el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo pasado, luego de que Nación aprobara en el Congreso el convenio para traspasar las competencias a la órbita local. Con el acuerdo firmado, Ciudad recibió un fuerte espaldarazo al reclamo histórico por la autonomía del distrito.

En las oficinas porteñas argumentan que los cambios buscan equiparar las condiciones con el resto de las provincias, ya que aseguran que CABA está en una posición "desigual". Pero también refieren a la obligación de cumplir con la Constitución nacional y con la Carta Magna porteña, y combatir la "Industria del Juicio", en referencia al fuero nacional al que acusan de ser "afín al kirchnerismo", acusación que tanto en el ámbito judicial como en el peronismo niegan.