La muerte de Mila Yankelevich: se declaró culpable el capitán del remolcador que provocó el trágico accidente con la nieta de Cris Morena

Se trata de Yusiel López Insúa, quien alcanzó un acuerdo para evitar el juicio. Cumplirá una condena menor a dos años, entre un centro de encierro y arresto domiciliario.

La sentencia será leída el próximo 13 de octubre y la defensa indicó que el acusado aceptó el acuerdo para evitar que las familias de las víctimas revivieran la tragedia.

El capitán de la remolcadora involucrada en el accidente náutico en el que murió la nieta de Cris Morena , Mila Yankelevich , se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima en un tribunal federal de Miami . El acusado hizo un acuerdo para evitar el juicio y cumplirá una condena menor a dos años, entre un centro de encierro y arresto domiciliario.

Se trata de Yusiel López Insúa , quien alcanzó un acuerdo con la fiscalía y recibirá una condena de un año de prisión efectiva , además de seis meses de arresto domiciliario . El acusado enfrentaba una pena máxima de diez años de cárcel , pero admitió su responsabilidad en el hecho ocurrido en julio de 2025 en la bahía de Biscayne, según supo la agencia NA.

La sentencia será leída el próximo 13 de octubre y, de acuerdo con su abogado defensor, López Insúa aceptó el acuerdo para evitar que las familias de las víctimas debieran revivir la tragedia durante un juicio oral. Durante la audiencia, la defensa aseguró que su cliente está "profundamente arrepentido" por lo sucedido y expresó que siente "un inmenso dolor" por las familias de las tres niñas fallecidas, entre ellas Mila.

Además, la acusación sostuvo que utilizaba su celular durante la navegación, circunstancias que habrían contribuido a la colisión con el velero en el que viajaban Mila Yankelevich y otros niños de un campamento de verano. En el accidente murieron Mila, de 7 años, Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10.

El día de la tragedia fue el lunes 28 de julio de 2025, mientras los niños participaban de una actividad de la Miami Youth Sailing Foundation, cuando el velero en el que navegaban fue embestido por la barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.

Miami: acusaron al capitán de la barcaza por la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena

El capitán de la barcaza que embistió al velero en el que viajaba Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, fue acusado en Estados Unidos por homicidio involuntario, en una causa que también contempla las muertes de otras dos menores ocurridas en la Bahía de Biscayne, en Miami.

La acusación data de hace cuatro meses y fue informada por el Departamento de Justicia de EEUU. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, sostuvo que se trató de una tragedia que, según la acusación, pudo haberse evitado. También remarcó que el caso será presentado ante la Justicia con las pruebas reunidas durante la pesquisa, aunque recordó que el acusado conserva su presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario en un juicio.