Javier Milei ratificó su alineamiento con EEUU e Israel y apuntó contra el régimen iraní: "Dejamos claro dónde nos paramos"

El Presidente encabezó el acto por el atentado a la Embajada de Israel y sostuvo que la Argentina dejó claro “de qué lado está” en medio de la escalada en Medio Oriente. También reafirmó el reclamo de justicia por las víctimas.

Javier Milei habló en el acto por el aniversario del atentado contra la Embajada de Israel.

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina , donde ratificó el alineamiento internacional de su gobierno con Estados Unidos e Israel y volvió a apuntar contra el régimen iraní en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que su gestión dejó en claro el posicionamiento geopolítico del país: “ Dejamos claro dónde nos paramos en este momento en el que Estados Unidos e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní ”, afirmó.

El acto se realizó en el sitio donde funcionaba la sede diplomática israelí, destruida por el ataque terrorista ocurrido en 1992 , que dejó 29 muertos y más de 200 heridos . Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela , además de otros funcionarios nacionales y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el Presidente sostuvo que “la Argentina tiene un compromiso inquebrantable con el combate al flagelo del antisemitismo”.

Luego agregó: “Tanto en política interior como exterior tenemos un norte claro: la moral como política de Estado, y el virus del antisemitismo es el extremo opuesto de los principios que defendemos ”.

Alianza con Israel

Milei también se refirió al impacto que dejó el atentado contra la sede diplomática israelí. “El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, afirmó.

En ese contexto, el jefe de Estado volvió a destacar el vínculo con Israel y remarcó que “es un aliado estratégico de nuestro país en la defensa de los valores de la libertad y en la lucha contra el terrorismo”.

operativo Fuerte operativo de seguridad durante el acto por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Mariano Fuchila

A su vez, advirtió sobre la persistencia de la amenaza terrorista a nivel global. “El terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”, planteó.

Según indicó, la Argentina trabaja en nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de atentados terroristas, incluso cuando intenten eludir la acción de la justicia.

Sobre el final del acto, Milei recordó a las víctimas y renovó el reclamo de justicia. “Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”, concluyó.

Irán amenazó a la Argentina y advirtió que Javier Milei cruzó una "línea roja imperdonable"

El régimen iraní acusó a Javier Milei de haber cruzado una “línea roja imperdonable” y advirtió que responderá ante la postura del gobierno argentino, en una escalada diplomática que se produce tras las declaraciones del presidente en Nueva York, donde calificó a Irán como enemigo y reafirmó su alianza con Estados Unidos e Israel.

La advertencia fue publicada en un editorial del diario oficialista Tehran Times, firmado por Saleh Abidi Maleki, donde se sostiene que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”.

El texto, titulado "Milei, Quo Vadis?" (“Milei, ¿adónde vas?”), apareció en medio del contraataque iraní frente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel y marca un endurecimiento del discurso hacia Argentina, al tiempo que acusa a la administración libertaria de alinearse con el “eje estadounidense-sionista”.

El conflicto se intensificó luego del discurso que Milei brindó el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde fue categórico: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.