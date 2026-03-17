La aprobación de la gestión de Javier Milei llegó a su nivel más bajo desde que asumió como Presidente

Las políticas implementadas por el Gobierno también alcanzaron un nivel bajo de apoyo. La caída fue de más de siete puntos.

La imagen de Milei tocó su piso de aprobación.

La evaluación social sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei registró un deterioro significativo en los últimos meses, según distintos relevamientos de QMonitor , Pulso Research y Zuban Córdoba . Los datos coincidieron en una tendencia clara en la cual el oficialismo perdió respaldo mientras la desaprobación alcanzó niveles máximos desde el inicio de la gestión.

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Los últimos informes mostraron que la valoración positiva del Gobierno se ubicó en apenas 37,2% , mientras que la negativa escaló al 54,8% , el punto más alto de rechazo en toda la serie medida.

La caída no fue menor, ya que el respaldo retrocedió más de siete puntos respecto del pico alcanzado en septiembre de 2025, cuando el oficialismo todavía capitalizó el impulso inicial de sus reformas.

En paralelo, otras mediciones reforzaron ese escenario. El estudio de Zuban Córdoba indicó : “58,7% desaprueba” la gestión de Milei, frente a un 35,4% aprueba y un 5,9% no sabe .

Además, advirtió que “ La brecha entre aprobación y desaprobación alcanza casi 20 puntos , consolidando un saldo negativo para el gobierno en la opinión pública”.

APROBACIÓN DEL GOBIERNO DE JAVIER MILEI Nuevo relevamiento nacional sobre la evaluación de la gestión presidencial muestran un escenario cada vez más definido. La desaprobación vuelve a imponerse y marca el clima político actual. Veamos los números pic.twitter.com/QRQJLACX0z

La percepción sobre la situación del país

Los datos de QMonitor reflejaron un clima social mayoritariamente crítico. La proporción de quienes evaluaron negativamente la situación del país se mantuvo dominante durante todo el período analizado, con picos cercanos al 50% en la categoría “mal”.

Al mismo tiempo, la percepción positiva permaneció minoritaria, con niveles que oscilaron entre el 17% y el 28%. Este desequilibrio evidenció un contexto de insatisfacción extendida en el plano económico y social.

Uno de los datos más relevantes surgió en torno a la atribución de la crisis económica. Por primera vez, quienes responsabilizaron a las decisiones actuales del gobierno alcanzaron el 46,9%, superando a quienes señalaron a la gestión anterior, que quedaron en 41,6%.

Este cambio marcó un quiebre respecto de 2024 y buena parte de 2025, cuando el oficialismo logró sostener la narrativa de la “herencia recibida” como principal explicación de la crisis.

Reformas bajo cuestionamiento

El paquete de reformas impulsado por el gobierno apareció como uno de los factores centrales en el deterioro de la imagen. En particular, la reforma laboral generó un rechazo mayoritario.

Encuesta políticas de MIlei Los números de las políticas de Milei. QMotor

El 44,6% se manifestó en desacuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso, mientras que el 35,1% expresó apoyo.

La percepción social también resultó desfavorable en cuanto a sus efectos:

El 53,6% consideró que beneficiará principalmente a los empleadores.

El 66,2% sostuvo que perjudicará a los trabajadores.

Solo el 5,7% creyó que los empresarios serán los afectados.

En términos económicos, el pesimismo fue aún más marcado. El 56,5% anticipó una caída del empleo, frente a un 26,8% que esperó mejoras. A su vez, el 56% proyectó recesión, mientras que apenas el 26,9% estimó crecimiento.

La percepción sobre el rumbo del gobierno

La encuesta de Pulso Research aportó otro dato clave: el 52,7% consideró que el rumbo del gobierno es incorrecto, mientras que solo el 33% lo evaluó como acertado.

En la misma línea, el análisis sobre el ajuste económico mostró que el 47,2% opinó que no se está ajustando donde corresponde, contra un 18,1% que respaldó plenamente la estrategia oficial.

Además, el impacto social del programa económico fue percibido como amplio: el 33,8% afirmó que afecta a toda la población, mientras que el 29,6% señaló específicamente a los trabajadores y el 15,1% a los jubilados.

La imagen de los principales dirigentes

El deterioro de la gestión no se tradujo automáticamente en una consolidación opositora. Los datos evidenciaron un escenario fragmentado.

Imagen dirigentes La imagen de los dirigentes. Pulso Research

El 48,5% de los argentinos no identificó un liderazgo opositor claro: el 26,8% respondió “no sabe” y el 21,7% afirmó directamente que no hay nadie.

Entre quienes sí mencionaron referentes, Axel Kicillof lideró con 16,4%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 14,6%. No obstante, quien peor imagen muestra es Mauricio Macri, con un 64% de negatividad.

Las distintas encuestas coincidieron en un diagnóstico, donde la gestión de Javier Milei entró en una etapa de mayor desgaste, con indicadores en retroceso y un clima social más adverso.

Sin embargo, la ausencia de una alternativa política consolidada dejó abierto el escenario. El oficialismo perdió apoyo, pero la oposición todavía no logró capitalizar ese descontento en términos claros de representación.