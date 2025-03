Javier Milei retoma la agenda y prepara gira mientras delega la negociación de proyectos en el Congreso

JAVIER MILEI 1500 APERTURA SESIONES CONGRESO Javier Milei inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Presidencia

En Casa Rosada señalaron a este medio que por ahora no hubo convocatoria formal a la oposición y admiten que dicho episodio de violencia no ayuda a preparar el terreno para el encuentro. Por esta razón, no se espera en el corto plazo una foto política con diputados, aunque no descartan que haya "llamados", los cuales suelen salir de las oficinas de Jefatura de Gabinete. El jefe de los ministros, Guillermo Francos, es quien encabeza las mesas de diálogo con los representantes legislativos, quienes incluso llegaron a sentarse semanalmente en sus oficinas para consensuar la agenda.