Milei se prepara para el tratamiento del DNU en Diputados tras el rechazo en el Senado

El DNU pasa a Diputados y se abre una nueva batalla legislativa

El Senado tuvo este jueves, en sesión especial, el evento político más importante de la semana: con 41 votos contra 25 rechazó el DNU anunciado en conferencia de prensa por Javier Milei en diciembre. Sin embargo, sus reformas siguen vigentes. Será la Cámara de Diputados la que defina: si aprueba, el decreto será constitucional; sino, será derogado.

El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.

