Con la reforma electoral, el Gobierno busca prohibir la contratación de asesores extranjeros: qué hay detrás + Seguir en









La Libertad Avanza impulsa modificaciones sobre el sistema de financiamiento de partidos. Uno de los artículos, propone impedir que extranjeros brinden servicios en contexto de campaña. Los motivos.

Un viejo enojo de Javier Milei con Jorge Macri, entre los motivos del cambio.

El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación la reforma electoral con la que busca modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aprobar el régimen de Ficha Limpia. Uno de los artículos de la iniciativa busca impedir la contratación de asesores extranjeros para las campañas. Un viejo enojo de Javier Milei con Jorge Macri, entre los motivos del cambio.

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En paralelo al tratamiento de la Ley Hojarasca y la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzan en Diputados y el Senado respectivamente, Casa Rosada anunció este miércoles su próximo objetivo parlamentario: una reforma electoral, iniciativa que ya comunicó en 2024. El proyecto oficializado ingresará en la Cámara alta del Congreso y promete dar que hablar.

El argumento del Gobierno para impulsar esta propuesta es que "el sistema electoral argentino, tal como está planteado hoy, es caro, opaco y propicia el financiamiento espurio. Sostener esto no es gratis: la plata sale del bolsillo de todos los argentinos". En ese marco, consideran que el objetivo de la iniciativa es "que la política cueste menos, sea más transparente y represente mejor".

reforma electoral Frente a ello, uno de los puntos que promete generar discusión tiene que ver con una cláusula que apunta a restringir la incorporación de extranjeros a la campaña a cambio de una contraprestación. El artículo 46 incorpora como "artículo 16 septies" el siguiente texto: "Las agrupaciones políticas no podrán contratar los servicios de personas extranjeras”.

Sin distinguir el alcance de categorías ni funciones en particular, la normativa podría impactar sobre un amplio universo de trabajadores que, eventualmente, deseen desempeñarse en el ámbito de una campaña electoral en el país, ya sean consultores, estrategas y asesores, además de cualquier otra prestación profesional vinculada al proceso electoral.

La modificación se suma a una serie de restricciones que ya existen sobre el financiamiento. Entre las prohibiciones, se ratifica el impedimento a recibir aportes de gobiernos o entidades públicas extranjeras, de personas humanas o jurídicas extranjeras o de sociedades extranjeras o con mayoría de directivos extranjeros. El motivo de la prohibición a la contratación de asesores extranjeros Sobre esa base, la Casa Rosada dio un paso más y extendió la restricción a la contratación directa de servicios, un cambio que encontraría su fundamento en el motivo principal de la pelea del Presidente de la Nación con el jefe de Gobierno porteño: la contratación de Antoní González Rubí, que estuvo a cargo de la estrategia de la campaña porteña del PRO para las elecciones de mayo de 2025. El asesor catalán venía de comandar la estrategia presidencial de Sergio Massa, la cual Milei y los libertarios habían tildado de "campaña sucia", y que incluyó la contratación de consultores brasileros que trabajaron junto a Lula da Silva. El europeo se sumó a la mesa chica del jefe porteño e influyó en la decisión de desdoblar y adelantar las elecciones, hecho que tomó por sorpresa a los libertarios y que los obligó a adelantar los planes electorales. Su trabajo con el peronismo y, posteriormente, su influencia sobre el PRO acrecentó la bronca de parte del mandatario libertario, que se trasladó hacia el jefe de Gobierno porteño, a quien acusó de haberlo "traicionado por la espalda". Previo a los comicios locales, el Gobierno aceleró contra el catalán y a través de una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones le canceló su residencia temporaria y le dio 15 días para abandonar el país. El asesor continuó en Argentina hasta después de las elecciones porteñas, aunque luego de la derrota a manos de Manuel Adorni, Jorge Macri cesó su contratación en busca de recomponer su relación con el Gobierno nacional.