Patricia Bullrich atendió a Lousteau luego de que votara en contra del DNU: "Le sacaron la caja de las universidades"

Qué respondió Lousteau, tras las críticas

Lousteau salió a responder las críticas recibidas, en una entrevista radial. "Son mentiras, todas las críticas. Que voy a hacer contestar mentira por mentira de gente que dice que no es la casta. Francos funcionario del gobierno anterior. Patricia Bullrich pasó por todos los gobiernos de Argentina desde la democracia. Entonces, ¿qué voy a contestar? ¿Cosa por cosa? Yo voto de acuerdo a mis convicciones", dijo el senador en Rivadavia AM 630. Además, siguió atendiendo a la ministra de Seguridad: "Esta es la misma Patricia Bullrich que me pedía que hiciera campaña por ella, que me pidió que fuera al debate, que la acompañara a Venado Tuerto", concluyó.

Otro que criticó a Lousteau por su voto fue el diputado liberal, Agustín Romo, quien le dedicó dos tweets al radical, tras conocerse el rechazo del senado al DNU impulsado por el presidente Javier Milei.

Los tweets del diputado Agustín Romo contra Martín Lousteau

Lousteau se puso loquita para tratar el DNU porque dice que es inconstitucional cuando el siendo Ministro de Economía de CFK quiso cambiar toda la estructura de retenciones con una RESOLUCIÓN MINISTERIAL. Es un caradura — Agustín Romo (@agustinromm) March 14, 2024