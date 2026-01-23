Javier Milei regresó a la Argentina tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos + Seguir en









El Presidente aterrizó este viernes luego de participar del encuentro que reúne a líderes políticos y empresarios globales, donde buscó consolidar respaldo internacional a su programa económico.

El presidente Javier Milei regresó a la Argentina tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde desarrolló una intensa agenda de actividades orientada a presentar los lineamientos de su plan económico y reforzar vínculos con referentes políticos y empresariales del escenario global.

Durante su estadía en Suiza, Milei expuso en distintos encuentros y mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado, funcionarios y directivos de compañías multinacionales, en un contexto marcado por la búsqueda del Gobierno de reposicionar a la Argentina ante los mercados internacionales. El discurso presidencial volvió a poner el foco en la desregulación económica, la reducción del Estado y la defensa del libre mercado como ejes de su gestión.

La presencia del mandatario en Davos fue leída por la Casa Rosada como una instancia clave para enviar señales de previsibilidad y alineamiento ideológico, en momentos en que el Ejecutivo impulsa reformas estructurales en el plano interno y enfrenta tensiones políticas en el Congreso.

Tras su regreso de Davos, Milei pone la mira en la política interna Tras dejar Suiza, el Gobierno se enfoca en el Congreso Nacional y el territorio argentino. Para el oficialismo, la prioridad ahora es demostrar fuerza política en el frente interno y avanzar con proyectos clave durante este tramo crucial del año.

Una de las primeras tareas será impulsar la aprobación del paquete de leyes propuesto en las sesiones extraordinarias. Desde el oficialismo reina un moderado optimismo sobre la posibilidad de que se avance con iniciativas sensibles para la economía, en especial la reforma laboral, que busca dar señales claras de gestión política después de un primer año marcado por tensiones y gobernabilidad ajustada.

Paralelamente, Milei retoma el denominado "tour de la gratitud", que lo llevará a recorrer distintas provincias con el objetivo de consolidar apoyo territorial y reforzar vínculos con sectores de su base electoral. Mendoza aparece como uno de los destinos pactados, por su peso productivo y político, junto con posibilidades de visitas a Mar del Plata y eventos ideológicos que el entorno presidencial considera espacios propicios para consolidar su mensaje sin intermediarios. El retorno también incluye reuniones de coordinación con el gabinete para alinear discursos y prioridades de gestión tras su ausencia en Europa, en un contexto que el Gobierno define como esencial para equilibrar la proyección internacional con los desafíos domésticos.