Javier Milei volvió a criticar la gestión de Juan Román Riquelme en Boca: "Lo eligió un hincha de River"







El jefe de Estado arremetió nuevamente contra la administración de Riquelme en Boca, la cual ya había definido como un "desastre".

Javier Milei volvió a cruzar a Juan Román Riquelme.

El presidente Javier Milei volvió a criticar duramente la gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca Juniors y lanzó: "Lo eligió un hincha de River", ironizó durante su exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En un discurso enfocado en el presente de su administración, tanto en materia política como económica, el mandatario hizo un paréntesis para hablar de fútbol al referirse al violento episodio que vivió ayer durante la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. "Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras”, dijo y evocó los recuerdos de su época de futbolista.

“Les voy a contar una anécdota personal. La verdad que eso a mí no me va a asustar. Cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85 y 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Imagínense que estoy acostumbrado a las lluvias de piedras”, dijo antes de contar una anécdota vinculada al Xeneize, club del que es hincha.

“Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca... Digo, porque se imaginarán... Creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. No habrás sido vos, ¿no? ¿Qué opinas Edu? Fue un hincha de River definitivamente. Fue Toto (Caputo), o vos", lanzó entre risas, buscando complicidad con la audiencia.

Luego de criticar la administración de Riquelme, que en 2023 fue elegido presidente de la institución después de cumplir un ciclo como vicepresidente, detrás de Jorge Amor Ameal, Milei retomó la anécdota: “Fui a ver Boca-Palmeiras en el Morumbí y también los brasileros nos tiraron piedras cuando terminó el partido. Mi papá mide más de un metro novena, entonces salía la cabeza por encima de la pared y lo engancharon. Es más, en algún momento mi hermana también cuenta algo que pasó cuando jugaba al baby fútbol, yo jugaba en el Ideal en la zona de Lugano-Mataderos, y nos tocó jugar el último partido contra un rival de la zona encima. Y llevaron a la hincha de Chicago, nos movían el arco, y todas esas cosas. He tenido buenos partidos, pero como esos muy pocos. Yo estoy acostumbrado a la adversidad”, aseguró el Presidente.

Javier Milei continúa su cruzada contra Juan Román Riquelme Milei criticó en varias oportunidades a Riquelme en su rol como dirigente. En los comicios xeneizes, a fines de 2023, el libertario expresó su apoyo enfático a la lista opositora, que tenía a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente, aunque quedó lejos de poder vencer al ídolo de Boca. Más adelante, luego de la derrota en el Superclásico ante River a fines del año pasado, Milei apuntó: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”.