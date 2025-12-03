Sanción histórica en el Colegio Santa María: 140 alumnos quedaron libres tras un festejo descontrolado

El Colegio Universitario Santa María , ubicado en Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, aplicó una de las medidas disciplinarias más severas de su trayectoria al declarar libres a 140 estudiantes de 5° año luego de los destrozos, la indisciplina y las agresiones verbales registradas durante el tradicional festejo del " Último Último Día (UUD)" . Todos los alumnos involucrados deberán rendir las materias del ciclo lectivo .

La decisión generó una fuerte reacción de parte de los padres, quienes señalaron que de los 150 jóvenes que participaron del desborde, al menos diez no recibieron sanciones, lo que despertó suspicacias y reclamos ante las autoridades.

La situación estalló cuando circularon grabaciones del jueves pasado tomadas dentro del establecimiento. En las imágenes aparecían grupos de adolescentes arrojando hojas de carpetas por los pasillos, escaleras y el patio interno de la Universidad Champagnat , en escenas que derivaron rápidamente en destrozos mayores.

El Consejo Escolar explicó en una resolución que se registraron daños en mobiliario, instalaciones e incluso en trabajos universitarios. También documentó desobediencia a preceptores y docentes, además de insultos dirigidos a las autoridades.

Las conductas fueron calificadas como “faltas muy graves” , contempladas en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional. Según el parte oficial, hubo “insultos a docentes, no docentes y autoridades” , además de un incumplimiento generalizado de las instrucciones impartidas para detener los disturbios. El comunicado definió los hechos como “conductas disruptivas” .

Las amonestaciones y el plan de reparación impuesto por la universidad

En base al Reglamento de Convivencia y Disciplina, cada estudiante identificado recibió 20 amonestaciones por su participación en el festejo.

Pero la sanción no quedó limitada al castigo: la Universidad Champagnat, administradora del colegio, aprobó un “Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar”, obligatorio para los jóvenes.

El programa permitirá reducir las amonestaciones de 20 a 14, siempre que los alumnos completen todas las tareas asignadas del 12 al 18 de diciembre. Las actividades incluyen limpieza y reparación de sectores dañados, elaboración de material educativo, proyectos solidarios y talleres sobre convivencia escolar.

Como instancia final, todos deberán aprobar un coloquio formativo orientado a reflexionar sobre los hechos.

Sin esta evaluación, no habrá reducción de faltas. Además, los padres deberán afrontar los gastos correspondientes a los arreglos, tal como exige la resolución.

La institución aclaró que esta medida excepcional respondió a la gravedad inédita de lo ocurrido.

En un comunicado, el establecimiento destacó: “La Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María reafirman que el régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo”.

El reclamo de los padres y la denuncia de supuestos “beneficiados”

Este miércoles por la mañana, mientras las sanciones se comunicaban formalmente, un grupo de padres se presentó en el colegio para expresar su malestar y solicitar que se reconsiderara la masividad del castigo, con el objetivo de que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin quedar libres.

Uno de los papás afirmó a Los Andes que la mayoría pedía sancionar únicamente a los “cabecillas” del descontrol.

Varios familiares denunciaron además que las autoridades habrían excluido de la pena a un grupo de diez alumnos, supuestamente por tener “contactos”, lo que redujo a 140 el número de afectados.

La posibilidad de que esto provocara conflictos internos durante el viaje de egresados encendió aún más las alarmas. Durante la jornada, los padres ingresaron en grupos reducidos para presentar cada caso a la conducción del colegio, en una reunión que transcurrió en un clima de tensión y que podría extenderse hasta la tarde.