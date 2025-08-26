Javier Milei continúa la campaña en Provincia con una caravana en Lomas de Zamora







El Presidente partirá este miércoles a las 14 horas desde Hipólito Yrigoyen 10.699, en la localidad de Temperley, y terminará en la calle Portela.

Javier Milei encabezará una caravana en Lomas de Zamora.

El presidente Javier Milei, con el foco puesto en la campaña electoral y buscando dejar atrás el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezará una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, de cara a los comicios en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.

La caravana de autos partirá este miércoles a las 14 horas desde Hipólito Yrigoyen 10.699, en la localidad de Temperley, y terminará en la calle Portela. En la convocatoria al evento, desde LLA le pidieron a su militancia llevar una bandera argentina.

Este lunes, Milei protagonizó un acto en la ciudad de Junín, donde presentó a los candidatos, llamó a ir a votar en contra del kirchnerismo y advirtió sobre posibles maniobras de fraude en los comicios provinciales, donde, a diferencia de las elecciones nacionales, no se implementará la Boleta Única.

Durante este discurso, el Presidente remarcó que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados” y vaticinó que “octubre será mucho mejor que septiembre". "Por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, remarcó.

Javier Milei aún no habló del escándalo en la ANDIS En ninguna de sus últimas apariciones el Presidente hizo mención a los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se detalla un presunto esquema de coimas en su cartera vinculada a la Droguería Suizo Argentina. Además, el entramado involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

Si bien no aludió directamente al tema, Milei pidió una ovación para su hermana y destacó su trabajo en el armado político de La Libertad Avanza en todo el país. Javier y Karina Milei A su vez, denunció planes de la oposición para generar "caos" y dejó en claro que esto no va a impedir que el Gobierno siga su rumbo. "A la luz de todas las atrocidades que son capaces de hacer estos roñosos de los kirchneristas, que se dedican a sembrar el caos y generar inestabilidad, que lo hacen de manera abierta, descarada, les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar. Terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan para siempre?".