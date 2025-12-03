Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE designado por Javier Milei + Seguir en









El Gobierno desplazó a Sergio Neiffert y nombró a Cristian Auguadra, contador cercano a la familia Caputo y jefe de Asuntos Internos, como nuevo titular de la SIDE.

La SIDE tiene a partir de hoy un nuevo titular: Cristian Auguadra asume en el cargo de la agencia de inteligencia del Estado. Linkedin

Cristian Ezequiel Auguadra fue designado como el nuevo titular de la SIDE tras la salida de Sergio Neiffert, en un movimiento que el Gobierno enmarcó dentro de la segunda fase de reorganización del sistema de inteligencia estatal. El Ejecutivo destacó que el contador llega para profundizar la modernización técnica, el control interno y la planificación estratégica del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Quién es Cristian Auguadra Auguadra es un funcionario de bajo perfil, contador público y hombre de confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio, padre del asesor presidencial Santiago Caputo. Su desembarco en la cúpula de inteligencia se da luego de un año al mando de la División de Asuntos Internos (DAI), cargo al que llegó en noviembre de 2024 con el aval directo de Santiago Caputo.

Su trayectoria incluye un antecedente político relevante: a comienzos de los años 2000 fue propuesto por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad. Desde entonces, su carrera estuvo ligada a áreas de auditoría, control y fortalecimiento institucional.

side fachada inteligencia.jpg La designación forma parte de la segunda etapa de reorganización de la SIDE. Hasta ahora, Auguadra encabezaba la DAI, un área clave encargada de auditar el desempeño de las agencias y del personal, investigar irregularidades, supervisar la utilización de recursos y controlar el cumplimiento de los protocolos institucionales. Entre sus funciones también estaba garantizar la integridad organizacional de la SIDE.

El Gobierno justificó su designación como parte de un avance hacia un modelo “ágil, integrado y moderno”, luego de una primera etapa de ordenamiento interno bajo la conducción de Neiffert.

La salida de Sergio Neiffert Tras una jornada de fuertes rumores sobre la salida de Neiffert, la confirmación llegó mediante un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, donde se destacó que el proceso que encabezó en la SIDE tuvo como eje ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, así como optimizar recursos y actualizar los estándares operativos del organismo. El anunció se realizó tras la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.