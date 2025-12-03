Aseguran que las empresas de inteligencia artificial no cumplen las normas mundiales de seguridad

Un estudio reveló que están "muy lejos de los estándares mundiales emergentes". Con OpenAI y Meta como algunas señaladas, sugieren que falta una estrategia sólida.

Una evaluación de la seguridad reveló que ninguna empresa contaba con una estrategia sólida para controlar sistemas tan avanzados.

Las prácticas de seguridad de las principales empresas de inteligencia artificial (IA) están "muy lejos de los estándares mundiales emergentes", según un reciente índice publicado este miércoles.

Compañías como Anthropic, OpenAI, xAI y Meta fueron señaladas por estar "lejos" de los estándares de seguridad emergentes, de acuerdo con una publicación del instituto Future of Life .

Según el instituto, una evaluación de la seguridad realizada por expertos independientes reveló que mientras las empresas se apresuraban a desarrollar superinteligencia, ninguna contaba con una estrategia sólida para controlar sistemas tan avanzados, citó Reuters.

El estudio llega en medio de una creciente preocupación pública por el impacto social de los sistemas más inteligentes en los humanos, después de que varios casos de suicidio y autolesión se relacionaran con chatbots de inteligencia artificial.

"A pesar del reciente revuelo causado por el pirateo informático y el hecho de que la inteligencia artificial lleve a la gente a la psicosis y a autolesionarse, las empresas estadounidenses de inteligencia artificial siguen estando menos reguladas que las de restauración y continúan presionando en contra de normas de seguridad vinculantes", sostuvo el presidente de Future of Life Max Tegmark .

La carrera de la inteligencia artificial tampoco muestra señales de ralentización y las principales empresas tecnológicas destinan cientos de miles de millones de dólares a mejorar y ampliar sus esfuerzos de aprendizaje automático.

El Instituto Future of Life es una organización sin fines de lucro que expresó su preocupación por los riesgos que las máquinas inteligentes suponen para la humanidad. Se fundó en 2014 y contó con el apoyo inicial del magnate Elon Musk.

El crecimiento global podría corregirse con el auge de la inteligencia artificial, según OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronosticó un crecimiento mejor al esperado para este año, mientras que espera una desaceleración de cara al 2026. En esa línea, le atribuye el alza a las perspectivas de las principales economías al auge en la inversión en inteligencia artificial.

De todas formas, la organización advirtió que el crecimiento global es vulnerable a cualquier nuevo brote de tensiones comerciales. Además, Mathias Cormann, director de la OCDE, expresó que los aumentos arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron un impacto leve hasta el momento, pero que en un futuro puede crecer.

"Los efectos completos de esos aranceles más altos desde principios de año se harán más claros a medida que las empresas agoten los inventarios que acumularon", aclaró.