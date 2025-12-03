El Gobierno prepara el llamado a extraordinarias y busca blindar la reforma laboral en el Congreso

Mientras el oficialismo afina la estrategia parlamentaria para abrir un maratón de sesiones extraordinarias, terminó la versión final de la reforma laboral y confía en avanzar sin tensión social en diciembre. En paralelo, evalúa una cadena nacional para el 10 de diciembre por los dos años de gestión.

El gobierno de Javier Milei se prepara para convocar a sesiones extraordinarias a partir del miércoles 10. El llamado, que podría concretarse este viernes, se enmarca en un diciembre políticamente intenso, aunque sin conflictividad social relevante para el oficialismo, que llega la semana próxima a sus dos primeros años de gestión.

Hace pocos días, los equipos técnicos dieron por cerrada la versión final de la reforma laboral . El Ejecutivo busca asegurar que el proyecto llegue al Congreso sin interferencias y con cohesión hacia adentro del propio espacio, pese a las resistencias del sindicalismo.

La reforma, resistida por las centrales obreras, es la apuesta más ambiciosa del Gobierno para este verano legislativo. Con las extraordinarias programadas entre el 10 y el 31del mes, el oficialismo confía en que la primera minoría recién consolidada alcance para traccionar la discusión. La expectativa no es ingenua: saben que no habrá acompañamientos masivos, pero también que el clima social, por ahora, juega a favor.

Desde la CGT, Gerardo Martínez volvió a plantear que el proyecto “recorta derechos históricos”, y que la modernización que propone la Casa Rosada avanza sobre garantías centrales. El Gobierno, sin embargo, parece decidido a evitar cualquier negociación que implique modificar el corazón del texto, y en los pasillos de Casa Rosada aclaran que la opinión de los miembros del Consejo de Mayo "no es vinculante".

La reforma prevé cambios sensibles en licencias, vacaciones, jornadas, convenios y mecanismos de contratación. Para el oficialismo, es un giro estructural imprescindible; para el sindicalismo, una reforma regresiva presentada con envoltorio futurista. Los empresarios, por su parte, la consideran una chance inédita de alivianar costos y flexibilizar procesos que, aseguran, frenan la inversión.

Sigue la reestructuración del Gabinete

Mientras empuja la reforma en el Congreso, el Ejecutivo avanza con una reconfiguración interna decisiva. La salida de José Rolandi de la Jefatura de Gabinete marcó el inicio de una reorganización más profunda que incluye áreas estratégicas, nuevos nombres y una redistribución de poder bajo supervisión directa de Adorni.

El rediseño incluye una estructura más compacta y con perfiles alineados. Los cambios abarcan secretarías vinculadas a comunicación, relaciones institucionales, ciencia y tecnología, y asuntos estratégicos. En Balcarce 50 no lo ocultan: buscan un Gabinete más ágil y sin intermediarios que puedan entorpecer la coordinación legislativa de cara a las extraordinarias.

MANUEL ADORNI El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Presidencia

El movimiento tiene un doble propósito. En el plano externo, consolidar la estrategia parlamentaria para que la reforma laboral no muera en comisiones. En el interno, dejar claro que las decisiones centrales se tomarán desde un núcleo mínimo de confianza política. El desplazamiento de Rolandi fue, además, una señal para toda la estructura: la estabilidad no está garantizada.

El Gobierno también monitorea con atención el humor social. Según fuentes oficiales, diciembre se proyecta sin escenarios de tensión en la calle. Ese diagnóstico alentó la posibilidad de una nueva cadena nacional el 10 de diciembre, al cumplirse dos años del inicio de la gestión, con un mensaje que mezcle balance, épica y los anuncios legislativos que buscan coronar el verano. La propuesta fue elevada al Presidente desde un sector del Gobierno, y todavía está en análisis.

La simultaneidad entre extraordinarias, reforma laboral y reorganización interna no es casual: es una operación sincronizada para concentrar poder y acelerar reformas antes de que el clima político vuelva a volverse impredecible. El oficialismo asume que la ventana no será eterna y quiere aprovecharla antes de que las resistencias vuelvan a tensar la escena.

El tablero político cierra el año con una paradoja: un Gobierno que se presenta más ordenado hacia adentro y, al mismo tiempo, más decidido a chocar con actores poderosos. Si la reforma laboral logra avanzar en extraordinarias, será uno de los triunfos legislativos de mayor peso de la gestión.