El S&P Merval rebota y los bonos en dólares extienden ganancias

Los títulos soberanos continúan la tendencia alcista, aunque persisten las dudas por los próximos vencimientos y la falta de señales claras sobre el retorno de Argentina a los mercados internacionales.

Los ADRs suben en Wall Street. Depositphotos

El S&P Merval rebota este miércoles tanto en pesos como en dólares. En tanto, los bonos en dólares suben hasta 0,7% y extienden ganancias pese a las dudas del mercado por los pagos de enero y la acumulación de reservas.

Los títulos soberanos continúan en la senda alcista encabezados por el Global 2035 (+0,7%), seguido por el Global 2030 (+0,5%). A contramano, el Bonar 2038 retrocede 0,1%.

El Head Sales Trader de Balanz, Jonathan Spitz, señaló a Ámbito que los bonos argentinos tienen un pago de capital e intereses de u$s4.200 millones en enero, y que si bien "no está en duda la capacidad e intención de pago para el próximo año", para que los precios sigan subiendo, "el mercado espera una aceleración en el proceso de acumulación de reservas". "Para quienes tengan una mirada optimista al respecto, los bonos con vencimiento más largos (Global 2038 o Global 2041), son los que tienen mayor potencial de suba", agregó el especialista.

Desde Romano Group señalaron que los bonos argentinos muestran una brecha de legislación demasiado amplia, a su entender injustificada. Explicaron que los títulos de corto plazo bajo ley Nueva York rinden alrededor del 8,6%, mientras que los bonos emitidos bajo ley local ofrecen un retorno promedio ponderado del 11,4%.

Además, destacaron que la Argentina se ubica apenas 130 puntos básicos por encima del riesgo país de Ecuador, lo que refleja la cautela del mercado. "Los inversores están a la espera de señales concretas sobre el regreso del país a los mercados internacionales", apuntaron. El riesgo país entonces, se mantiene en 636 puntos básicos.

ADRs y S&P Merval El S&P Merval avanza 0,5% en pesos a 3.056.443,48 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 0,6% a 2.013,97 puntos ante la baja del dólar contado con liquidación (CCL). A nivel individual, las acciones operan con subas generalizadas lideradas por Metrogas (+3,5%); Central Puerto (+1,5%) y Transener (+1,5%). En contraste, Telecom cae 1,3%. Asimismo, en Wall Street los ADRs anotan mayoría de subas encabezados por Central Puerto 2,5% y Grupo Financiero Galicia (+0,7%). En el otro extremo, IRSA pierde 3%. Los principales índices del mundo operan mixtos: el Dow Jones sube 0,4%, pero el Nasdaq cae (-0,4%), al igual que lo hace el S&P 500 (-0,1%). En cuanto al S&P Merval, Spitz recordó que las acciones argentinas tuvieron un rally extraordinario luego subir 55% desde la última semana de octubre tras las elecciones nacionales, pero que luego el índice S&P Merval lateralizó durante noviembre, lo que evidencia la necesidad de algunos catalizadores macroeconómicos (como el crecimiento de la actividad y la acumulación de reservas) para que pueda seguir creciendo. "Para alcanzar los máximos de hace un año tendría que subir otro 20%", puntualizó.