Mensaje de García Cuerva a Javier Milei desde Luján: "Las heridas de la descalificación supuran" + Agregar ámbito en









El arzobispo de Buenos Aires volvió a reclamar unidad y diálogo, en un mensaje que llega tras sus anteriores cuestionamientos al clima de confrontación política.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Mariano Fuchila

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a poner el foco en la situación social y política de la Argentina durante la misa central de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján y reclamó “estar más unidos que nunca”. Frente a miles de fieles, cuestionó la descalificación, la intolerancia y la violencia verbal, en un mensaje que vuelve a marcar distancia con el clima de confrontación política que atraviesa al país.

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“Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran y parece que están infectando el corazón del pueblo”, sostuvo García Cuerva. El arzobispo pidió además recuperar el diálogo y la fraternidad y mencionó especialmente a los jubilados, las personas con discapacidad, quienes no tienen trabajo, quienes viven en la calle y los jóvenes atravesados por las drogas.

García Cuerva volvió a marcar diferencias con Milei: “Es tiempo de unirnos” El mensaje se produce a poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina y después de que García Cuerva describiera al país como “herido” y “dividido”, con altos niveles de pobreza y una fuerte intolerancia política. Sus declaraciones generaron cuestionamientos dentro del oficialismo y volvieron a exponer las diferencias entre la mirada de la Iglesia porteña y el Gobierno de Javier Milei sobre la situación social.

El antecedente más directo se remonta al Tedeum del 25 de Mayo, cuando, frente al propio Milei, el arzobispo pidió “basta de arengar la división y la polarización” y reclamó acuerdos y consensos para atender a los sectores más vulnerables. Ahora, desde Luján, retomó ese planteo con un mensaje de unidad que adquiere una dimensión política adicional por la inminente visita del Papa y el encuentro que mantendrá con el Presidente.

Como cada año, miles de personas caminaron con su fe a Luján. @CrisAlvarezRod Una multitud completó la 52° Peregrinación de Luján La 52° Peregrinación Juvenil a Luján terminó este domingo con la llegada de miles de fieles a la Basílica y la celebración de la misa central, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien llamó a “estar más unidos que nunca” y pidió terminar con la descalificación, la intolerancia y el odio.

La celebración puso fin a una nueva edición de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la Argentina, que comenzó oficialmente el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Sin embargo, numerosos peregrinos habían iniciado la caminata desde el viernes para completar los casi 60 kilómetros hasta Luján.