A un año de las elecciones 2027, cómo está la imagen de Javier Milei y Axel Kicillof

La imagen de ambos dirigentes mejoró en septiembre, pero los rechazos siguen por encima del 50% y el voto seguro se mantiene por debajo de los 30 puntos.

El escenario político de cara a las elecciones 2027 argentino llega a septiembre con una sociedad atravesada por la incertidumbre y con dos figuras que mejoraron sus números, aunque por caminos diferentes. Según un relevamiento publicado este domingo, una encuesta mostró que el presidente Javier Milei elevó su aprobación al 35,2%, tres puntos más que en agosto, mientras que Axel Kicillof alcanzó un 38,2% de imagen positiva, dos puntos por encima. Sin embargo, la mejora de ambos convive con niveles elevados de rechazo y con un electorado que todavía mantiene una porción significativa de su voto sin definir.

De acuerdo a una encuesta reciente de Zentrix Consultora, en el caso de Milei, la mejora de la aprobación no implica una modificación sustancial de su balance político. La desaprobación también aumentó y llegó al 56,8%, mientras que la imagen negativa del Presidente se ubicó en 58,5%. El crecimiento se explica principalmente por la reducción del segmento que no tenía una posición definida. Su respaldo continúa concentrado entre los sectores de mayores ingresos y los jóvenes: la aprobación llega al 58,8% en la clase alta y al 42,5% entre quienes tienen entre 18 y 39 años, mientras cae al 19,8% entre los sectores de menores ingresos.

Kicillof, en cambio, consigue una mejora de imagen que lo acerca nuevamente a los 40 puntos. El gobernador bonaerense registra 38,2% de imagen positiva contra 53,6% negativa, con un crecimiento que también se produjo mientras se redujo el segmento que lo evaluaba de manera regular. Su mejor desempeño aparece entre los sectores populares, las mujeres y los mayores de 60 años: alcanza 49,3% de imagen positiva en la clase baja, 45,1% entre las mujeres y 40% entre los mayores.

La principal diferencia entre ambos aparece cuando la medición deja de preguntar por imagen y proyecta directamente una elección. Milei obtiene 28,3% de voto seguro , frente al 27,1% de Kicillof . Los dos mejoran respecto de agosto, pero ninguno consigue superar la barrera del 30%. La distancia entre ambos es mínima, aunque la composición de ese respaldo es muy diferente.

El Presidente tiene un núcleo electoral más consolidado: al 28,3% que asegura que lo votaría se suma un 9% que podría hacerlo, lo que lleva su potencial al 37,3%. Kicillof parte de un piso similar, pero cuenta con una reserva mucho mayor: otro 20,7% afirma que podría votarlo, elevando su potencial hasta el 47,8%. La diferencia es que ese voto todavía es menos firme y puede cambiar antes de 2027.

El dato también permite observar dos electorados prácticamente enfrentados. El voto seguro de Milei llega al 43,9% entre los jóvenes y al 37,5% entre los varones, pero cae al 19,9% entre las mujeres y al 22,8% entre los mayores de 60. En Kicillof ocurre lo contrario: concentra mayor respaldo entre las mujeres, los mayores y los sectores de menores ingresos. El gobernador alcanza un 34,6% de voto seguro entre las mujeres, 29,5% entre los mayores de 60 y 40,1% en la clase baja.

Milei y kicillof, las dos figuras que se miden para las elecciones 2027.

Milei aventaja a Kicillof en cuatro provincias clave para 2027, según una encuesta

Una encuesta de CB Global Data midió la imagen positiva de Javier Milei y Axel Kicillof en las 24 jurisdicciones del país y mostró una ventaja territorial para el Presidente. Milei superó al gobernador bonaerense en 13 provincias, mientras que Kicillof se impuso en 11. La diferencia más marcada aparece en cuatro de los cinco distritos con mayor peso electoral: Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que en conjunto representan alrededor del 64% del padrón nacional.

En Córdoba, Milei alcanzó 52,5% de imagen positiva contra 19% de Kicillof; en Mendoza fue 53,7% contra 20,8%; en Santa Fe, 40,5% contra 27%, y en CABA, 38,2% contra 28,1%. El gobernador, en cambio, logró imponerse en la provincia de Buenos Aires, con 43,4% frente a 34,5% del Presidente. El relevamiento se realizó entre el 14 y el 18 de septiembre sobre 24.570 casos y midió imagen, no intención de voto, por lo que sus resultados no equivalen directamente a una proyección electoral para 2027.

La Libertad Avanza y el PJ quedan separados por menos de un punto

Una nueva encuesta nacional de Synopsis muestra un escenario de fuerte paridad de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En la medición de intención de voto por espacio, La Libertad Avanza alcanza el 33,6% y el peronismo el 32,7%, una diferencia de apenas 0,9 puntos, dentro del margen de error. Si al oficialismo se le suma el PRO, el espacio llega al 40%, mientras que el peronismo junto con la izquierda alcanza el 39,4%.

El estudio también midió la evaluación del Gobierno y las expectativas económicas. El 35,6% aprueba la gestión de Javier Milei, contra un 54,3% que la desaprueba, mientras que el 57,7% afirma que preferiría un cambio frente al 36% que optaría por darle continuidad al rumbo actual. El desempleo aparece como la principal preocupación, con 31,5%, seguido por la corrupción (24,7%) y la inseguridad (12,2%). Además, el 54% considera que la situación económica está peor que hace un año y el 48,4% cree que empeorará durante los próximos 12 meses.

En los escenarios de balotaje, Milei también aparece por encima de sus eventuales rivales, aunque con diferencias estrechas. Frente a Axel Kicillof, obtiene 43,1% contra 42%, con 11,9% de votos en blanco y 3% de indecisos. Ante Sergio Massa, la diferencia se amplía a 43,1% contra 38,8%, con 14,3% de votos en blanco y 3,8% de indecisos. El relevamiento de Synopsis se realizó entre el 8 y el 15 de septiembre sobre 1.257 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2,8%.

Milei lidera, pero Kicillof tiene mayor margen para crecer

Una encuesta de Equipo Mide muestra a Javier Milei al frente de la intención de voto de cara a las elecciones de 2027, aunque con un escenario todavía abierto. Si los comicios fueran hoy, el Presidente reuniría 31%, seguido por Axel Kicillof con 25%. Más atrás aparecen Myriam Bregman (6%), Victoria Villarruel (5%), Sergio Massa (4%) y Patricia Bullrich (4%). Por espacios, La Libertad Avanza alcanza el 33%, mientras que el kirchnerismo suma 17% y el peronismo no kirchnerista, 16%.

El estudio también midió cuánto podrían crecer los principales dirigentes. Milei tiene un 42% de potencial de voto, compuesto por 21% que asegura que lo votaría y otro 21% que podría hacerlo, mientras que el rechazo llega al 57%. Kicillof parte de un 25% de voto seguro y suma otro 21% que podría elegirlo, con un potencial del 46%, aunque el 53% afirma que nunca lo votaría. Bullrich alcanza un techo del 40% y Massa del 38%, mientras que todos los dirigentes medidos enfrentan niveles de rechazo superiores al 50%.

La encuesta también refleja un electorado dividido frente al rumbo político. El 42% se inclina por una opción opositora y el 34% por el oficialismo, mientras que 12% no votaría y otro 12% no sabe o no contesta. En paralelo, el 41% afirma que le preocupa más un eventual regreso del peronismo y el 40% que continúe Milei en el poder. El relevamiento de Equipo Mide se realizó sobre 2.114 casos entre el 18 y el 25 de septiembre, con un margen de error de ±2,1%.