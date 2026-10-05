El Gobierno retoma la agenda con una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada + Agregar ámbito en









Javier Milei encabezará este lunes un nuevo encuentro con sus ministros, en una semana atravesada por la agenda legislativa y las negociaciones con los gobernadores. El oficialismo busca ordenar prioridades de cara al último tramo del año.

Javier Milei encabeza este lunes una reunión de Gabinete. Mariano Fuchila

El Gobierno comenzará este lunes una semana marcada por la actividad política y legislativa con una nueva reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei. El encuentro está previsto para las 10 en Casa Rosada y tendrá como uno de sus principales ejes el repaso de los objetivos oficiales para el último trimestre del año.

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La reunión se producirá luego del regreso de Milei a Buenos Aires tras su participación en la Argentina Week, desarrollada durante su gira internacional. En ese marco, el Ejecutivo buscará retomar la agenda doméstica y avanzar con las iniciativas que pretende impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.

Javier Milei participó en París de Argentina Week. Presidencia Uno de los temas que permanece bajo análisis del oficialismo es la reforma electoral, en particular la eliminación de las PASO. La iniciativa forma parte de las discusiones que el Gobierno mantiene con distintos sectores políticos y volverá a estar sobre la mesa durante la reunión de la mesa política prevista para este martes a las 13.

La actividad presidencial continuará este lunes a las 13, cuando Milei participe en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel.

El martes también estará marcado por la actividad del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien retomará a las 11 sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada. Allí se espera que vuelva a responder sobre los principales temas de la agenda del Ejecutivo y las negociaciones políticas que atraviesan al oficialismo.

El Gabinete escucha atentamente a Javier Milei durante la Argentina Week. Presidencia La agenda de funcionarios también tendrá actividad en otras áreas. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará el martes de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará durante el AmCham Health Forum 2026, en Puerto Madero. LLA acelera las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto 2027 y las PASO La Libertad Avanza comenzará esta semana una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores para intentar garantizar respaldo en el Congreso al Presupuesto 2027 y al proyecto para suspender las PASO. Luego de la reunión que Javier Milei mantuvo con 13 mandatarios durante su gira por París, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá a los mandatarios provinciales en Casa Rosada para avanzar en acuerdos legislativos y electorales. El oficialismo busca aprovechar el vínculo con los gobernadores para destrabar el tratamiento del Presupuesto, cuyo debate en Diputados fue postergado para darle más margen a las negociaciones. A cambio del acompañamiento parlamentario, los mandatarios pretenden garantías sobre recursos y obras para sus provincias, mientras que la Casa Rosada busca además avanzar en un esquema electoral que evite la competencia de candidaturas libertarias en algunos distritos de cara a 2027.