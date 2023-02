Nueva acusación contra Javier Milei: "El troll center de La Libertad Avanza existe"

La dirigente, que publicó en primer lugar sus críticas por Twitter, sostuvo que "desde los tuits recibo todo amenazas, acoso de todo tipo en redes sociales. A los otros chicos que salieron a hablar también lo amenazaron con que lo iban a hacer desaparecer".

La presidenta de Generación Libertaria, cuya estructura militante se encuentra en diez provincias, se refirió a que le otorgan cargos dentro de La Libertad Avanza a mujeres "por favores sexuales". "Vimos a un grupo de cinco mujeres, que son siempre retwiteadas por Javier Milei, que son rubias y comienzan a tener mucha relevancia y espacio. Él comienza a llevarlas a todos los eventos políticos y les da entidad en medios", añadió y precisó que "una de ellas está a cargo de la comunicación".

Además, hizo alusión a la presencia de Javier Milei en actos en todo el país, asegurando que sólo acepta invitaciones cuando le ofrecen dinero a cambio. "Indigna muchísimo a la juventud que a dedo se pone arriba a mucha gente solamente por los aportes financieros que hicieron", sostuvo en ese sentido, y agregó que esos montos no fueron "destinados al frente, porque hasta ahora la militancia joven no vio un solo peso".

Entrevistada en Radio Con Vos, Mila Zurbriggen detalló que La Libertad Avanza "no va contra la casta y no tiene nada de distinto a otros partidos" y que dentro del partido "todos tienen mucho miedo de hablar cuando algo no está bien porque Javier deja de contestarle el teléfono y baja línea de que nadie más le contesta. Eso me parece súper poco liberal". En referencia a Milei, consideró que "el liberalismo no puede estar supeditado a una sola persona".

https://twitter.com/LLibertadAvanza/status/1625687159456821248 COMUNICADO OFICIAL



Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea + — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 15, 2023

La Libertad Avanza se defiende de las acusaciones

El partido presidido por Javier Milei se defendió criticando a los militantes que encabezaron las críticas: "Agradecemos que se hayan retirado del espacio ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado. Asumimos el desafío de transformar para siempre este país que hace 100 años está sometido por una clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos".

"Nosotros venimos a romper con esa lógica. Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas", aseguraron en el texto.

Finalmente, señalaron que "sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina. A quienes dan voz a este tipo de denuncias infundadas en vez de investigar los hechos, queremos recordarles que la inflación mensual fue del 6%, llegando al 100% de inflación anual, y que una oficial de Policía fue brutalmente asesinada por culpa de la falta de apoyo político que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Tengan un poco de dignidad".