Patricia Bullrich buscó bajar la tensión tras la reunión con Javier Milei y volvió a respaldar la continuidad de Manuel Adorni

La senadora afirmó que el Presidente posee “una emocionalidad importante”. La jefa del bloque libertario aseguró que el jefe de Gabinete debería hacer públicas sus declaraciones juradas.

Patricia Bullrich relató lo sucedido en la reunión con Milei.

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , intentó descomprimir la tensión interna dentro del oficialismo luego de la polémica reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei , en la que el Presidente elevó el tono frente a sus ministros para defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

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En declaraciones realizadas este martes antes de ingresar a la exposición agropecuaria JONAGRO , organizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , Bullrich aseguró que el mandatario posee “una emocionalidad importante” y evitó caracterizar el episodio como un grito.

"El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", expresó ante la prensa.

La reacción de Bullrich llegó luego de que trascendieran detalles de la reunión realizada el viernes pasado , donde Milei defendió con dureza la continuidad de Adorni dentro del Gobierno en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Según afirmaron, el mandatario habló frente a sus funcionarios en “un estado de alteración emocional” y buscó disciplinar a un Gabinete que, según distintas versiones, comenzó a mostrar dudas sobre el futuro político del jefe de Gabinete.

De acuerdo con esa reconstrucción, Milei aseguró que Adorni seguiría formando parte del Gobierno porque “es una persona honesta y lo están atacando injustamente”.

En ese contexto, el Presidente también protagonizó un cruce con Bullrich cuando la senadora intentó intervenir durante la reunión.

“No me interrumpas. Estoy hablando y dando instrucciones. Cuando termine de hablar los voy a dejar solos para que hablen lo que quieran. Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente", afirmó Milei, según la publicación.

Patricia Bullrich evitó desmentir el episodio

Consultada específicamente sobre ese intercambio, Bullrich no negó el episodio aunque evitó profundizar en el tema. “No voy a contestar eso. No me corresponde”, respondió.

La exministra de Seguridad también confirmó que continuará participando de las reuniones de Gabinete y de la mesa política oficialista. “Por supuesto”, señaló al ser consultada sobre su presencia en esos encuentros.

Luego remarcó: “Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, son del Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”.

La discusión por la situación judicial de Adorni

La tensión interna dentro del oficialismo creció durante las últimas semanas después de que Bullrich reclamara públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para despejar las sospechas vinculadas a la causa judicial en su contra.

“Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido”, afirmó días atrás en declaraciones televisivas.

Además, sostuvo: “Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”.

javier milei patricia bullrich Aseguran que hay enfrentamientos entre Milei y Bullrich por la causa Adorni. Archivo

Las declaraciones generaron malestar dentro de la Casa Rosada, especialmente en el entorno de Karina Milei, quien mantuvo fuertes diferencias políticas con Bullrich durante los últimos meses.

La interna libertaria y la disputa con Karina Milei

El conflicto interno dentro de La Libertad Avanza atraviesa un momento de máxima tensión y expone la disputa de poder entre Bullrich y el sector alineado con Karina Milei.

Según distintas versiones surgidas dentro del oficialismo, la senadora considera que la secretaria general de la Presidencia buscará desplazarla políticamente para favorecer dirigentes propios en la carrera electoral de 2027.

En el entorno libertario sostienen además que Bullrich mantiene autonomía política y conserva estructura legislativa propia tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense, con dirigentes provenientes del PRO que posteriormente se alinearon con el oficialismo.

La exministra también exhibe fortaleza electoral en la Ciudad de Buenos Aires. En las elecciones legislativas del año pasado encabezó la boleta de senadores y obtuvo el 50,29% de los votos.

Las dudas sobre las candidaturas en la Ciudad

Dentro del oficialismo comenzó a crecer la discusión sobre quién encabezará el armado libertario en la Ciudad de Buenos Aires de cara a 2027.

Aunque durante mucho tiempo sectores del karinismo imaginaron a Adorni como eventual candidato para suceder a Jorge Macri, el propio jefe de Gabinete relativizó esa posibilidad recientemente.

Durante una entrevista con Alejandro Fantino, Adorni aseguró que no planea permanecer muchos años más en la función pública y calificó como “irracional” la posibilidad de competir electoralmente el próximo año.

“No va a pasar”, sentenció cuando fue consultado sobre una eventual candidatura como representante del oficialismo en CABA, algo que ya hizo en 2025.

Ese escenario fortaleció la posición interna de Bullrich, que hoy aparece como una de las dirigentes con mayor volumen político dentro de La Libertad Avanza en territorio porteño.