Javier Milei volvió a caer en el ranking de presidentes más populares

El mandatario descendió por tercer mes consecutivo en la encuesta de CB Global Data y quedó entre los peores valorados de la región. En marzo ocupaba el puesto 11, en abril cayó al 14 y ahora retrocedió hasta el 16, con una imagen positiva de 34,8%.

Javier Milei volvió a registrar una caída en el ranking de imagen de presidentes de América Latina elaborado por la consultora CB Global Data. Según el relevamiento correspondiente a mayo de 2026, e l mandatario argentino se ubicó en el puesto 16 entre 18 jefes de Estado evaluados en la región.

La baja se produjo de manera consecutiva durante los últimos tres meses. En marzo, Milei ocupaba el puesto 11 del ranking con una imagen positiva de 42,3%. En abril descendió al lugar 14 y en mayo volvió a perder posiciones hasta alcanzar el puesto 16, con una aprobación de 34,8%.

El informe difundido por CB Global Data ubicó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el primer lugar del ranking regional con una imagen positiva de 67,8%. Detrás quedaron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 67,5%, y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con 60,2%.

En la parte inferior de la tabla, Milei quedó por encima del presidente de Perú, José María Balcázar , y de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez . Según el estudio, Rodríguez fue quien registró la mayor caída mensual de imagen entre todos los mandatarios relevados.

La encuesta fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de América Latina a través de entrevistas online a más de 40 mil personas mayores de 18 años. De acuerdo con la consultora, las muestras nacionales oscilaron entre 1.988 y 2.674 casos por país, con márgenes de error de entre 1,9% y 2,2%.

El descenso de Milei en el ranking regional se produce en un contexto de creciente tensión política interna para el Gobierno nacional, atravesado por conflictos parlamentarios, cuestionamientos opositores y debates abiertos sobre el rumbo económico y social de la gestión.

Cae la aprobación del Gobierno: qué dicen las encuestas

La principal narrativa con la que Javier Milei llegó al poder empezó a mostrar fisuras. Ya no se trata sólo del impacto del ajuste o del humor social por la economía. Ahora el desgaste alcanza al núcleo simbólico del oficialismo, ya que el 66,6% cree que se rompió el pacto “anticasta”, mientras la aprobación del Gobierno cayó al 33,1%, en una señal de alarma para la Casa Rosada.

Los datos son del último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, que mostró que el deterioro de la imagen de La Libertad Avanza no es el único dato adverso. El dato más sensible del estudio es que dos de cada tres consultados consideran que el Gobierno terminó pareciéndose a aquello que prometía combatir

La aprobación de gestión se ubica en 33,1%, mientras la imagen presidencial también profundiza su retroceso: 35,2% positiva contra 59,3% negativa, con un diferencial adverso de 24 puntos. Hace apenas dos meses el escenario era mucho menos desfavorable.

Uno de los factores que explican ese deterioro es la percepción sobre corrupción. El 57,3% cree que hay corrupción generalizada en la gestión, y el 66,6% considera que el Gobierno no está comprometido con prevenirla, mostró el informe de Zentrix.