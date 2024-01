Jorge Macri comprometió a Luis Caputo en su reclamo por coparticipación

Una de las principales agenda de gestión de Jorge Macri en sus primeras semanas como jefe de Gobierno porteño es el debate por coparticipación : desde el año pasado está pendiente la aplicación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el 2,95% le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. En ese marco se reunió con Luis Caputo , al que también le elevó otras de las demandas de la gestión capitalina: el pago de una deuda de $350.000 millones , por todos los desembolsos no abonados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jorgemacri/status/1743033937444630590&partner=&hide_thread=false Me reuní con Luis Caputo, ministro de Economía del Gobierno Nacional, para pedirle que respetara la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de restituir a la Ciudad los recursos de Coparticipación Federal, que el kirchnerismo nos sacó a todos los porteños de forma… pic.twitter.com/c0z4aiQFKZ — Jorge Macri (@jorgemacri) January 4, 2024

Otros puntos que negociarán Jorge Macri y Luis Caputo

Jorge Macri buscará consensuar a futuro que el traspaso de la Justicia a la Ciudad que plantea la ley ómnibus de Milei se concrete con los fondos correspondientes, que se sume el fuero laboral y que el entreguen a la Ciudad el Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia.

En ese marco, no está del todo claro que Caputo vaya a acceder a transferir de inmediato las cifras que pide la Ciudad y no se descarta que proponga recurrir al algún tipo de bono, parecido a lo que impulsó Alberto Fernández, al aludir que no cuentan con los fondos para cumplir el fallo del máximo tribunal.

Coparticipación: transferencias automáticas a provincias cayeron 4,4% en 2023

Según el análisis de la consultora Politikon Chaco sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía, tuvieron una caída real del 4,4% durante 2023. En términos nominales, en cambio, el índice marcó un incremento del 120% respecto al cierre del 2022

Por otro lado, en diciembre las transferencias automáticas a los 24 distritos fueron de 1 billón 928.010 millones de pesos, con un incremento del 153,9% y un retroceso a valores constantes del 19,4%, si se toma la inflación punta a punta estimada en 27% para el mes pasado.

Dentro del concepto de "transferencias automáticas" se incluye al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, un conjunto de leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal, en tanto entre las consideradas discrecionales o no automáticas hay giros que, a diferencia de las primeras, no se rigen por criterios de distribución preestablecidos.

Los envíos por Coparticipación alcanzaron el año pasado a 13 billones 92.661 millones de pesos y representaron el 91% del total de los envíos automáticos, con una expansión interanual del 121,2% nominal pero una baja del 3,7% en moneda constante.