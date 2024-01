La Ciudad sigue “rota” y, para colmo, la ola de mosquitos que no deja vivir, se quejan los sufridos habitantes de CABA cuyo Jefe de Gobierno, hasta ahora, parece estar desaparecido. “¿Donde está Jorge Macri?”. “El no sé, pero su primo está jugando al golf con el rey Guillermo en La Angostura”, señalaba picante, un conocido influencer en una de las fiestas de este año en el Este donde, si bien está completo, el nivel de gastos (debido a los altísimos precios) bajó en forma significativa. Lo cierto es que, mientras la Ciudad todavía aparece desprolija, con veredas rotas por los árboles caídos, ramas que aún no se levantan, basura acumulada en distintos lugares, y el hecho llamativo del incendio (por la noche) de cantidad de containers, tendencia que parece responder a “la quema” de documentación coincidente con los fines de año, la gente parece resignada a la ocupación de veredas por parte de quioscos, floristas y bares. Ahora, sin embargo, Macri podría aparecer ante la inminente negociación por parte del Poder Ejecutivo de la devolución de los fondos de coparticipación por $350.000 millones, tras el dictamen judicial que obliga a la Nación a reponerlos, lo que evitaría, además, la necesidad de un dictamen de la Corte Suprema.