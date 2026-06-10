Jorge Macri despliega un nuevo operativo de saturación en CABA: tres detenidos en el barrio 1-11-14

El procedimiento comenzó en horas de la tarde y finalizó por la noche. Participaron efectivos de la Policía, funcionarios de Espacio Público y agentes de tránsito. El plan se circunscribe dentro del endurecimiento de las políticas de seguridad ante el avance libertario en el distrito.

Efectivos de la Policía de la Ciudad se movilzaron por el barrion 1-11-14.

Luego del masivo operativo "Tormenta Negra" que implementó CABA en los barrios populares durante mayo, el gobierno de Jorge Macri volvió a desplegar un amplio dispositivo de saturación, esta vez en la 1-11-14 . Las fuerzas de seguridad ingresaron al Bajo Flores y detuvieron a tres personas por venta de drogas . El jefe de Gobierno endurece su política de seguridad ante el avance libertario en el distrito.

El procedimiento comenzó en horas de la tarde y culminó por la noche. Además de la Policía de la Ciudad , participaron agentes del área de Espacio Público, el Cuerpo de Agentes de Tránsito e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Como resultado del operativo, CABA informó la detención de "tres personas vinculadas a la venta de drogas y de teléfonos celulares robados". También se secuestraron 160 dosis de cocaína y pasta base . En ese marco, los efectivos remitieron 36 autos y seis motos por distintas infracciones.

Jorge Macri defendió el operativo de seguridad en el barrio 1-11-14 y criticó al kirchnerismo: "Si le molesta que lleguen la ley y el orden a las villas, vamos por buen camino".

Asimismo, los agentes de Espacio Público desarrollaron tareas de limpieza y retiro de escombros sobre la avenida Perito Moreno, entre Varela y Fernández de la Cruz. Y se efectuaron inspecciones comerciales que derivaron en la clausura de cinco locales : un comercio ilegal de envío de dinero, un local de servicio de internet y alimentos, un negocio de electrodomésticos y un comercio de accesorios para telefonía celular.

Jorge Macri endurece su política de seguridad

Los operativos de saturación forman parte de las políticas de seguridad impulsadas por Macri a partir de este año, en un contexto en el que el jefe de Gobierno busca mostrar gestión ante el histórico electorado antiperonista, que hasta el 2023 encontraba en el PRO a la única referencia política y que desde la irrupción de La Libertad Avanza vio mermar su influencia.

Los libertarios, cuya agenda se centra en el orden fiscal, la desregulación y la seguridad, aspiran disputarle el distrito en 2027. Sin la figura de Manuel Adorni como posible candidato, Patricia Bullrich surge como una posible competidora para el mandatario, que buscará la reelección. De perifl conservador, la senadora y exministra hace gala de la "mano dura" como política para combatir el delito.

Según informaron desde CABA, el objetivo de saturación impulsado por Macri este martes también apunta a combatir el delito y a "fortalecer la integración de los barrios" con el fin de "garantizar que la Ciudad sea una sola: con los mismos derechos y las mismas reglas para todos".

“Si al kirchnerismo le molesta que lleguen la ley y el orden a las villas, vamos por buen camino”, sostuvo Jorge Macri. El despliegue incluyó controles vehiculares, inspecciones en comercios y tareas de remoción de chatarra y basura en calles y veredas. Intervinieron distintas áreas del Gobierno porteño tanto en el interior del barrio como en los accesos.

OPERATIVO TORMENTA NEGRA Ministerio de Seguridad

Tormenta Negra

Parte de la política de orden integral dispuesta por el Gobierno porteño, este despliegue se suma a la operación "Tormenta Negra" desplegada en mayo en los barrios populares de CABA. Más de 1.500 efectivos fueron movilizados en forma simultánea para reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público.

El megaoperativo se desplegó simultáneamente en quince villas y barrios populares de la Ciudad: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre. El resultado arrojó 20 detenidos con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro.

“Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, subrayó Macri, quien supervisó el enorme operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31, en Retiro, junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

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Operación Muro

La semana pasada, la Ciudad puso en marcha otro sorpresivo despliegue simultáneo y masivo denominado “Operación Muro”, con el objetivo de reforzar el control en los accesos al territorio porteño a lo largo del límite con la provincia de Buenos Aires.

El operativo abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes, distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. También incluyó 27 pasos peatonales, 48 puntos vehiculares y 16 nodos estratégicos.

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad”, sostuvo Macri durante la supervisión del operativo en el Anillo Digital Sur, en la intersección de 27 de Febrero y General Paz.

Desde las 19 del jueves 4 de junio, CABA desplegó controles vehiculares, verificación de documentación e interceptaciones sorpresivas, con foco en motos con dos ocupantes, transporte público, vehículos de carga ligera y autos con vidrios polarizados sin habilitación.

La operación se organizó mediante un sistema de cuadrantes territoriales, que dividió la Ciudad en zonas norte y sur. Uno de los principales tramos se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta avenida Constituyentes, mientras que otro llegó hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces barriales.